Тимчасове відключення водопостачання в Одесі 3 грудня через ремонт

Відключення води в Одесі та області — які терміни
У середу, 3 грудня, у частині Одеси та області тимчасово відсутнє водопостачання через ремонтні роботи на водомережах. Відновлення подачі очікується до ночі. Мешканцям радять заздалегідь зробити необхідні запаси.
Про це повідомила пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де немає води на Одещині
Без води залишилися такі адреси:
- ж/м Чорноморка,
- 11 житловий масив,
- с. Царське,
- Червоний хутір.
Відключення до 18:00.
- с. Маяки,
- с. Надлиманське,
- с. Миколаївка,
- с. Калаглія,
- смт. Овідіополь,
- с. Роксолани,
- с. Кароліно-Бугаз,
- смт. Затока,
- Тірас СК м. Біляївка,
- смт. Гудок,
- смт. Меліоратор,
- Дністер (м. Біляївка).
Відключення до 23:00.
Телефон для довідок (цілодобово)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Де набрати води в Одесі
Наразі у місті функціонують 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16;
- Адміральський проспект, 31;
- Дача Ковалевського, 150;
- проспект Небесної Сотні, 14.
Приморський район:
- Старобазарний сквер, 3;
- проспект Гагаріна, 33;
- Академічна, 11;
- Ольгіївська, 37;
- Старопортофранківська, 105;
- Академічна, 2;
- Академічна, 30.
Хаджибейський район:
- Космонавтів, 15;
- Михайлівська площа, 19;
- Іцхака Рабіна, 1;
- Дальницька, 25;
- Інглезі, 1.
Пересипський район:
- Кримська, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.
