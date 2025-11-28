Видео
Україна
Видео

Главная Одесса Отключения света в Одессе — где не действуют графики

Отключения света в Одессе — где не действуют графики

Ua ru
Дата публикации 28 ноября 2025 09:56
Отключение света в Одессе 28 ноября 2023 года: плановые ремонты и график отключений
Специалист проверяет оборудование. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, в пятницу, 28 ноября, в Одессе временно приостановили электроснабжение в связи с плановыми ремонтными работами. В городе также продолжаются почасовые отключения по утвержденным графикам. Энергетики активно работают над устранением последствий последних ракетных и беспилотных ударов, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение.

Об этом сообщили на официальном канале города.

Где нет света в Одессе

Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по следующим адресам:

Северный РЭС

  • Боровского Николая, 1/17/КОРП.2,
  • Высокая, 1-20,
  • Домбровская, 1-32,
  • Дорожная, 1-22,
  • Ивахненко Петра, 81, 83, 90А,
  • 115-151, Профессора Коровицкого,
  • Лиманная, 2а-26/корп.2,
  • Летняя, 23, 25а, 27, 27а, 29, 29а, 31, 33, 39, 41,
  • Лузановская, 2/корп.4-30,
  • Неждановой, 30в-62а, 117, 119, 119а, 121, 123, 125, 129,
  • Озерная, 26-66,
  • Осенняя, 1-12,
  • Светлая, 2-14,
  • Узикова Станислава, 9-39.

Работы до 19:00.

  • Украинская, 1-20,
  • Хавкина, 64а, 66, 68, 68а, 70, 72,
  • Черноморского Казачества, 98-118, 167-173/корп.1,
  • Шполянская, 74, 76, 107, 109, 117, 119,
  • Ядовая, 58,
  • дорога Николаевская, 130А/корп.3 - 221,
  • переулок 1-й Лузановский, 10,12,14,
  • переулок 1-й Пересыпский, 8-14,
  • переулок 1-й Первомайский, 4-29,
  • переулок 2-й Первомайский, 3-40а,
  • переулок Атаманского Ионы, 1-15,
  • спуск 2-й Пересыпский, 1-23.

Работы до 20:00.

Графики света

Кроме того, сегодня, 28 ноября, с 00:00 до 23:59 запланированы почасовые отключения электроэнергии на 0,5—2,5 очереди из-за последствий ракетно-дроновых атак. Время и продолжительность отключений могут корректироваться. Отключения будут происходить по следующему графику:

Графіки відключень в Одесі
Время отключений света для групп от 1.1 до 3.2. Фото: ДТЭК
Графіки відключень в Одесі
Время отключений света для групп от 4.1 до 6.2. Фото: ДТЭК

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, мы сообщали о том, как будут действовать графики отключений света сегодня в Украине. Также мы писали о том, что нардеп дала неутешительный прогноз по свету для украинцев.



Одесса Одесская область Новости Одессы отключения света свет графики отключений света
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
