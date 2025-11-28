Отключение света в Одессе 28 ноября 2023 года: плановые ремонты и график отключений

Специалист проверяет оборудование. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, в пятницу, 28 ноября, в Одессе временно приостановили электроснабжение в связи с плановыми ремонтными работами. В городе также продолжаются почасовые отключения по утвержденным графикам. Энергетики активно работают над устранением последствий последних ракетных и беспилотных ударов, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение.

Об этом сообщили на официальном канале города.

Где нет света в Одессе

Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по следующим адресам:

Северный РЭС

Боровского Николая, 1/17/КОРП.2,

Высокая, 1-20,

Домбровская, 1-32,

Дорожная, 1-22,

Ивахненко Петра, 81, 83, 90А,

115-151, Профессора Коровицкого,

Лиманная, 2а-26/корп.2,

Летняя, 23, 25а, 27, 27а, 29, 29а, 31, 33, 39, 41,

Лузановская, 2/корп.4-30,

Неждановой, 30в-62а, 117, 119, 119а, 121, 123, 125, 129,

Озерная, 26-66,

Осенняя, 1-12,

Светлая, 2-14,

Узикова Станислава, 9-39.

Работы до 19:00.

Украинская, 1-20,

Хавкина, 64а, 66, 68, 68а, 70, 72,

Черноморского Казачества, 98-118, 167-173/корп.1,

Шполянская, 74, 76, 107, 109, 117, 119,

Ядовая, 58,

дорога Николаевская, 130А/корп.3 - 221,

переулок 1-й Лузановский, 10,12,14,

переулок 1-й Пересыпский, 8-14,

переулок 1-й Первомайский, 4-29,

переулок 2-й Первомайский, 3-40а,

переулок Атаманского Ионы, 1-15,

спуск 2-й Пересыпский, 1-23.

Работы до 20:00.

Графики света

Кроме того, сегодня, 28 ноября, с 00:00 до 23:59 запланированы почасовые отключения электроэнергии на 0,5—2,5 очереди из-за последствий ракетно-дроновых атак. Время и продолжительность отключений могут корректироваться. Отключения будут происходить по следующему графику:

Время отключений света для групп от 1.1 до 3.2. Фото: ДТЭК

Время отключений света для групп от 4.1 до 6.2. Фото: ДТЭК

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

</</</