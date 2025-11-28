Отключение света в Одессе 28 ноября 2023 года: плановые ремонты и график отключений

Отключения света в Одессе — где не действуют графики
Сегодня, в пятницу, 28 ноября, в Одессе временно приостановили электроснабжение в связи с плановыми ремонтными работами. В городе также продолжаются почасовые отключения по утвержденным графикам. Энергетики активно работают над устранением последствий последних ракетных и беспилотных ударов, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение.
Об этом сообщили на официальном канале города.
Где нет света в Одессе
Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по следующим адресам:
Северный РЭС
- Боровского Николая, 1/17/КОРП.2,
- Высокая, 1-20,
- Домбровская, 1-32,
- Дорожная, 1-22,
- Ивахненко Петра, 81, 83, 90А,
- 115-151, Профессора Коровицкого,
- Лиманная, 2а-26/корп.2,
- Летняя, 23, 25а, 27, 27а, 29, 29а, 31, 33, 39, 41,
- Лузановская, 2/корп.4-30,
- Неждановой, 30в-62а, 117, 119, 119а, 121, 123, 125, 129,
- Озерная, 26-66,
- Осенняя, 1-12,
- Светлая, 2-14,
- Узикова Станислава, 9-39.
Работы до 19:00.
- Украинская, 1-20,
- Хавкина, 64а, 66, 68, 68а, 70, 72,
- Черноморского Казачества, 98-118, 167-173/корп.1,
- Шполянская, 74, 76, 107, 109, 117, 119,
- Ядовая, 58,
- дорога Николаевская, 130А/корп.3 - 221,
- переулок 1-й Лузановский, 10,12,14,
- переулок 1-й Пересыпский, 8-14,
- переулок 1-й Первомайский, 4-29,
- переулок 2-й Первомайский, 3-40а,
- переулок Атаманского Ионы, 1-15,
- спуск 2-й Пересыпский, 1-23.
Работы до 20:00.
Графики света
Кроме того, сегодня, 28 ноября, с 00:00 до 23:59 запланированы почасовые отключения электроэнергии на 0,5—2,5 очереди из-за последствий ракетно-дроновых атак. Время и продолжительность отключений могут корректироваться. Отключения будут происходить по следующему графику:
Куда обращаться в случае отключения света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
Напомним, мы сообщали о том, как будут действовать графики отключений света сегодня в Украине. Также мы писали о том, что нардеп дала неутешительный прогноз по свету для украинцев.
