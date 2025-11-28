Відключення світла в Одесі 28 листопада 2023: планові ремонти та графік відключень

Фахівець перевіряє обладнання. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, у п’ятницю, 28 листопада, в Одесі тимчасово призупинили електропостачання у зв’язку з плановими ремонтними роботами. У місті також тривають погодинні відключення за затвердженими графіками. Енергетики активно працюють над усуненням наслідків останніх ракетних і безпілотних ударів, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання.

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

Де немає світла в Одесі

Через заплановані ремонтні роботи світла сьогодні не буде за такими адресами:

Північний РЕМ

Боровського Миколи, 1/17/КОРП.2,

Висока, 1-20,

Домбровська, 1-32,

Дорожня, 1-22,

Івахненко Петра, 81, 83, 90А,

Професора Коровицького, 115-151,

Лиманна, 2а-26/корп.2,

Літня, 23, 25а, 27, 27а, 29, 29а, 31, 33, 39, 41,

Лузанівська, 2/корп.4-30,

Нежданової, 30в-62а, 117, 119, 119а, 121, 123, 125, 129,

Озерна, 26-66,

Осіння, 1-12,

Світла, 2-14,

Узікова Станіслава, 9-39.

Роботи до 19:00.

Українська, 1-20,

Хавкіна, 64а, 66, 68, 68а, 70, 72,

Чорноморського Козацтва, 98-118, 167-173/корп.1,

Шполянська, 74, 76, 107, 109, 117, 119,

Ядова, 58,

дорога Миколаївська, 130А/корп.3 - 221,

пров. 1-й Лузанівський, 10,12,14,

пров. 1-й Пересипський, 8-14,

пров. 1-й Першотравневий, 4-29,

пров. 2-й Першотравневий, 3-40а,

пров. Отаманського Іони, 1-15,

узвіз 2-й Пересипський, 1-23.

Роботи до 20:00.

Графіки світла

Крім того, сьогодні, 28 листопада, з 00:00 до 23:59 заплановані погодинні відключення електроенергії на 0,5–2,5 черги через наслідки ракетно-дронових атак. Час і тривалість відключень можуть коригуватися. Відключення відбуватимуться за таким графіком:

Час відключень світла для груп від 1.1 до 3.2. Фото: ДТЕК

Час відключень світла для груп від 4.1 до 6.2. Фото: ДТЕК​​​​

​​​​​​

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

