Відключення світла в Одесі 28 листопада 2023: планові ремонти та графік відключень

Відключення світла в Одесі — де не діють графіки
Сьогодні, у п’ятницю, 28 листопада, в Одесі тимчасово призупинили електропостачання у зв’язку з плановими ремонтними роботами. У місті також тривають погодинні відключення за затвердженими графіками. Енергетики активно працюють над усуненням наслідків останніх ракетних і безпілотних ударів, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання.
Про це повідомили на офіційному каналі міста.
Де немає світла в Одесі
Через заплановані ремонтні роботи світла сьогодні не буде за такими адресами:
Північний РЕМ
- Боровського Миколи, 1/17/КОРП.2,
- Висока, 1-20,
- Домбровська, 1-32,
- Дорожня, 1-22,
- Івахненко Петра, 81, 83, 90А,
- Професора Коровицького, 115-151,
- Лиманна, 2а-26/корп.2,
- Літня, 23, 25а, 27, 27а, 29, 29а, 31, 33, 39, 41,
- Лузанівська, 2/корп.4-30,
- Нежданової, 30в-62а, 117, 119, 119а, 121, 123, 125, 129,
- Озерна, 26-66,
- Осіння, 1-12,
- Світла, 2-14,
- Узікова Станіслава, 9-39.
Роботи до 19:00.
- Українська, 1-20,
- Хавкіна, 64а, 66, 68, 68а, 70, 72,
- Чорноморського Козацтва, 98-118, 167-173/корп.1,
- Шполянська, 74, 76, 107, 109, 117, 119,
- Ядова, 58,
- дорога Миколаївська, 130А/корп.3 - 221,
- пров. 1-й Лузанівський, 10,12,14,
- пров. 1-й Пересипський, 8-14,
- пров. 1-й Першотравневий, 4-29,
- пров. 2-й Першотравневий, 3-40а,
- пров. Отаманського Іони, 1-15,
- узвіз 2-й Пересипський, 1-23.
Роботи до 20:00.
Графіки світла
Крім того, сьогодні, 28 листопада, з 00:00 до 23:59 заплановані погодинні відключення електроенергії на 0,5–2,5 черги через наслідки ракетно-дронових атак. Час і тривалість відключень можуть коригуватися. Відключення відбуватимуться за таким графіком:
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
