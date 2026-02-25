Городские парковки на побережье Одессы

Парковка возле пляжа Ланжерон. Фото иллюстративное: скриншот с Google Maps

В Одессе планируют реформировать систему управления парковками на побережье. Местная власть собирается передать часть прибрежных стоянок в коммунальное ведение. По мнению депутатов, это обеспечит городу дополнительные доходы и прозрачность правил эксплуатации. Запуск обновлённой системы запланирован на предстоящий курортный сезон.

Об этом Новини.LIVE узнали из заседания комиссии по вопросам транспорта и дорожного хозяйства Одесского городского совета.

Реклама

Читайте также:

Коммунальные парковки

Речь идет о парковках в прибрежной зоне — на Ланжерон, возле пляжа Дельфин, на Золотой берег, а также вдоль Фонтанской дороги от улицы Львовской до Гаршина. Сейчас операторы этих парковок перечисляют городу около 4 млн грн в год. Депутаты убеждены, что если оператором станет город, доходы могут быть выше, ведь речь идет о муниципальной земле.

"Пришло время, чтобы эти парковки стали муниципальными и чтобы зарабатывал только город. Сейчас они платят около 4 миллионов гривен, но при прямом управлении город сможет получать больше. Это будет справедливо, потому что это городская земля",— отметил председатель комиссии Петр Обухов.

Что изменится

Схемы парковки уже разработали, согласовали и передали в департамент транспорта. Оператором планируют определить КП Одестранспарксервис. Контроль оплаты будут осуществлять инспекторы по парковке — без шлагбаумов, в "цивилизованном формате". Инспекторы будут работать семь дней в неделю. Предварительно обсуждается режим работы с 8:00 до 20:00. Тарифы будут считать отдельно — с учетом зональности и расположения площадок. Возможно введение различных зон с разной стоимостью.

Для старта проекта нужны решения сессии горсовета и исполкома. Депутаты планируют принять их на ближайшей сессии, чтобы новая система заработала уже в этом сезоне — с 1 мая по 1 октября.

Напомним, мы сообщали, что с марта 2026 года сумма оплаты парковки в Одессе остается без изменений. Стоимость часа стоянки, льготы для отдельных категорий водителей и система штрафов будут действовать по ранее установленным нормам. Платить нужно только в определенные часы, а контроль за соблюдением правил становится жестче.

Также мы писали, что Киев потратил 3,6 млн грн на парковку, которую не собрали. Ее оставили на заднем дворе Киевской городской государственной администрации ржаветь. Парковку планировали обустроить возле здания на Крещатике, но реализовать это не удалось из-за ограниченной площади, наличия подземных коммуникаций и того, что участок не был предназначен для таких объектов.