Муніципальні парковки на узбережжі Одеси

В Одесі готуються змінити управління парковками на узбережжі. Міська влада хоче перевести частину прибережних майданчиків у комунальне управління. Депутати вважають, що це дасть місту більші доходи й прозорі правила. Запустити нову систему планують уже цього курортного сезону.

Про це Новини.LIVE дізналися із засідання комісії з питань транспорту і дорожнього господарства Одеської міської ради.

Комунальні парковки

Йдеться про парковки у прибережній зоні — на Ланжерон, біля пляжу Дельфін, на Золотий берег, а також уздовж Фонтанської дороги від вулиці Львівської до Гаршина. Наразі оператори цих парковок перераховують місту близько 4 млн грн на рік. Депутати переконані, що якщо оператором стане місто, доходи можуть бути вищими, адже йдеться про муніципальну землю.

"Настав час, щоб ці парковки стали муніципальними і щоб заробляло лише місто. Зараз вони платять близько 4 мільйонів гривень, але при прямому управлінні місто зможе отримувати більше. Це буде справедливо, бо це міська земля", — наголосив голова комісії Петро Обухов.

Що зміниться

Схеми паркування вже розробили, погодили та передали до департаменту транспорту. Оператором планують визначити КП Одестранспарксервіс. Контроль оплати здійснюватимуть інспектори з паркування — без шлагбаумів, у "цивілізованому форматі". Інспектори працюватимуть сім днів на тиждень. Попередньо обговорюється режим роботи з 8:00 до 20:00. Тарифи рахуватимуть окремо — з урахуванням зональності та розташування майданчиків. Можливе запровадження різних зон з різною вартістю.

Для старту проєкту потрібні рішення сесії міськради та виконкому. Депутати планують ухвалити їх на найближчій сесії, щоб нова система запрацювала вже цього сезону — з 1 травня по 1 жовтня.

Нагадаємо, ми повідомляли, що з березня 2026 року сума оплати паркування в Одесі залишається без змін. Вартість години стоянки, пільги для окремих категорій водіїв і система штрафів діятимуть за раніше встановленими нормами. Платити потрібно лише у визначені години, а контроль за дотриманням правил стає жорсткішим.

Також ми писали, що Київ витратив 3,6 млн грн на парковку, яку не зібрали. Її залишили на задньому дворі Київської міської державної адміністрації ржавіти. Парковку планували облаштувати біля будівлі на Хрещатику, але реалізувати це не вдалося через обмежену площу, наявність підземних комунікацій і те, що ділянка не була призначена для таких об’єктів.