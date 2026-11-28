Пограничник с собакой, пограничник проверяет документы у водителя. Фото: Poliţia de Frontieră Română. Фотоколлаж: Новини.LIVE

На границе Одесской области с Румынией у водителей требуют документ о прохождении технического осмотра автомобиля. Это правило распространяется и на частные легковые автомобили с украинской регистрацией, для которых в Украине такой контроль не является обязательным. Отсутствие документа может стать основанием для отказа во въезде.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пограничную полицию Румынии.

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Кому нужен техосмотр

В Украине легковые автомобили, которые владельцы используют для личных нужд, не подлежат обязательному периодическому техническому контролю. Однако во время поездок за границу водители должны соблюдать требования страны, в которую направляются. Для въезда в Румынию автомобиль должен иметь действующий сертификат о прохождении техосмотра. В разъяснении румынской пограничной полиции, обновленном 31 августа 2026 года, исключений для автомобилей с украинской регистрацией не указано.

Где пройти техосмотр

Владельцы частных легковых автомобилей могут добровольно пройти технический осмотр в Украине. Для этого необходимо обратиться в уполномоченный пункт технического осмотра. Обычное обслуживание автомобиля на СТО не заменяет официальный техосмотр. Даже если водитель недавно отремонтировал автомобиль или проверил его исправность, для поездки за границу требуется соответствующий документ. В Главном сервисном центре МВД предостерегают водителей от приобретения документов о прохождении техосмотра через интернет без фактической проверки транспортного средства.

Пропустят ли без техосмотра

Отсутствие документа о прохождении технического осмотра может стать основанием для отказа во въезде автомобиля в Румынию. Ведь эти правила предусмотрены румынским законодательством о дорожном движении.

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Документы для пересечения границы

Помимо документа о прохождении техосмотра, у водителя должны быть загранпаспорт, водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства и действующий международный страховой полис "Зеленая карта". Если автомобиль принадлежит другому лицу, в сервисном центре МВД по заявлению владельца можно оформить свидетельство о регистрации транспортного средства на имя водителя на период поездки за границу.

Ранее мы писали, что Одесская область вошла в тройку регионов Украины, где пограничники чаще всего задерживали мужчин призывного возраста при попытках незаконно покинуть страну. Чаще всего беглецы пытались незаконно попасть в Румынию и Молдову.

Кроме того, сообщалось, что в Затоке хотят построить новый совмещенный эстакадный мост для сообщения с Бессарабией. Его предлагают расположить в той части лимана, где нет интенсивного движения крупных судов.

Также сообщалось, что 13 ноября в Черном море у берегов Румынии дрон поразил судно Larissa 1, которое направлялось в Украину. Беспилотник повредил грузовой кран, но экипаж не пострадал. Пресс-секретарь ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук подтвердил инцидент и предупредил о распространении российской агрессии за пределы Украины. По его словам, россияне почти ежедневно запускают ударные дроны с оккупированного Крыма.