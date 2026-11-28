Прикордонник з собакою, прикордонниця перевіряє документи у водія. Фото: Poliţia de Frontieră Română. Фотоколаж: Новини.LIVE

На кордоні Одещини з Румунією від водіїв вимагають документ про проходження технічного огляду автомобіля. Правило поширюється і на приватні легковики з українською реєстрацією, для яких в Україні такий контроль не є обов'язковим. Відсутність документа може стати підставою для відмови у в'їзді.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на прикордонну поліцію Румунії.

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Кому потрібен техогляд

В Україні легкові автомобілі, які власники використовують для особистих потреб, не підлягають обов'язковому періодичному технічному контролю. Однак під час закордонних поїздок водії мають дотримуватися вимог країни, до якої прямують. Для в'їзду до Румунії автомобіль повинен мати чинний сертифікат про проходження техогляду. У роз'ясненні румунської прикордонної поліції, яке оновили 31 серпня 2026 року, винятків для машин з українською реєстрацією не зазначено.

Де пройти техогляд

Власники приватних легкових автомобілів можуть добровільно пройти технічний контроль в Україні. Для цього необхідно звернутися до уповноваженого пункту технічного контролю. Звичайне обслуговування автомобіля на СТО не замінює офіційного техогляду. Навіть якщо водій нещодавно відремонтував машину або перевірив її справність, для закордонної поїздки потрібен відповідний документ. У Головному сервісному центрі МВС застерігають водіїв від придбання документів про проходження техогляду через інтернет без фактичної перевірки транспортного засобу.

Чи пропустять без техогляду

Відсутність документа про проходження технічного контролю може стати підставою для відмови у в'їзді автомобіля до Румунії. Адже ці правила передбачені румунським законодавством про дорожній рух.

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Документи для перетину кордону

Крім документа про проходження техогляду, водієві необхідно мати закордонний паспорт, посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та чинний міжнародний страховий поліс "Зелена картка". Якщо машина належить іншій людині, у сервісному центрі МВС за заявою власника можна оформити свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на ім'я водія на період закордонної поїздки.

Раніше ми писали, що Одеська область увійшла до трійки регіонів України, де прикордонники найчастіше затримували чоловіків призовного віку під час спроб незаконно залишити країну. Найбільше втікачів намагалися незаконно потрапити до Румунії та Молдови.

Крім того, повідомляли, що у Затоці хочуть звести новий суміщений естакадний міст для сполучення з Бессарабією. Його пропонують розташувати у тій частині лиману, де немає інтенсивного руху великих суден.

Також розповідали, що 13 листопада в Чорному морі біля Румунії дрон влучив у судно Larissa 1, яке прямувало до України. Безпілотник пошкодив вантажний кран, але екіпаж не постраждав. Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук підтвердив інцидент і попередив про поширення російської агресії за межі України. За його словами, росіяни майже щодня запускають ударні дрони з окупованого Криму.