Новый глава Одесской области: что ждет регион

Олег Кипер — глава Одесской ОВА. Фото: google

Виктор Бабаенко Главный редактор Одесской редакции

Два месяца ожиданий и случилось — Президент подписал указ о назначении на должность главы Одесской военной администрации. Им стал главный прокурор Киева Олег Кипер. Вот только не успели его назначить, как сразу же разразился скандал с гражданством жены.

О перспективах руководителя области журналисты Новини.LIVE поговорили с руководителем областной организации комитета избирателей Украины Анатолием Бойко.

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Ожидание и реальность

Я ничего хорошего не жду, поскольку я видел на этой должности человека, способного развивать экономический потенциал региона. Тем более сейчас самое время — это ведь необходимо не только для Одесской области, но и для всей страны. Одесса находится в относительном тылу, по сравнению с другими прифронтовыми областями, несмотря на ночные атаки. Плюс у нашего города уникальный инвестиционный потенциал по сравнению с большинством других регионов Украины. И было бы логично развернуть здесь какой-нибудь инвестиционный проект или можно сказать полигон — уверен Анатолий Бойко. Тем более что власти сегодня много говорят о возобновлении, привлечении инвестиции, так что юг страны мог бы стать той частью, где можно отрабатывать новые подходы.

Анатолий Бойко об ожиданиях и реальности. Фото: Новини.LIVE

"Однажды из послужного списка нашего нового руководителя я не вижу предпосылок к экономическим инновациям. Ну, я не верю, что человек, проработавший всю жизнь в прокуратуре, имеет к этому склонность. Но, опять же, я буду рад ошибиться, это все нам пойдет на пользу", — отметил председатель комитета избирателей Украины в Одесской области.

Но пока перспективы, мягко говоря, невнятны, тем более, учитывая, как этот процесс болезненно долго происходил. Вся эта ситуация, кроме негатива и потерь для Одесской области, раскрыла очень серьезную национальную проблему. Суть ее в том, что у команды Президента нет кадров.

"Простите, мне люстрированный прокурор Януковича и женой с российским паспортом ну это не кандидат мечты на регион, который может претендовать на хедлайн экономического развития. Ну какое будет доверие у инвесторов, какое доверие будет у западных партнеров. И если такая не вероятная проблема найти одного руководителя для такой отрасли, где мы найдем суперменеджеров и волшебников, которые будут руководить десятками и сотнями проектов", — говорит Анатолий Бойко.

На сегодняшний день нам нужно привлечь 250 миллиардов инвестиции, вот только возникает вопрос, кто будет ответственен за эти деньги? Люстрированные прокуроры? По словам Анатолия Бойко, к сожалению, сейчас эту проблему мало кто осознает и, соответственно, никто не занимается.

Талантливых и способных людей сейчас в стране достаточно. Фото: Новини.LIVE

"И не нужно говорить о войне! Людей талантливых и способных ныне в стране достаточно очевидно просто разные подходы и видения у украинского общества и Офиса президента до того, как должна выстраиваться кадровая политика", — заявил глава областного КИУ.

Первоочередные мероприятия

Наверное, новому руководителю области придется совершить какие-то чудеса похожие на то, что делали Иисус Христос. Потому что, учитывая бэкграунд и скандалы с российским паспортом, трудно представить, какие действия необходимо предпринять Олегу Киперу, чтобы завоевать здесь авторитет. Ведь главная проблема наших областных руководителей, которых за последние годы было предостаточно, что они не брали на себя ответственность и никто из них не заявил себя как лидер региона.

Анатолий Бойко, никто из руководителей не берет на себя ответственность. Фото: Новини.LIVE

"Все говорят, вот он берет на себя ответственность. Какую ответственность? Вот кто из предыдущих руководителей области, какую ответственность понес? Никто и ни одну. Проблема в том, что все президенты за последние 15 лет подходили к этой должности, что это разменная монета и в лучшем случае нужно поставить своего человека, который бы выполнял функцию смотрящего", — отмечает Анатолий Бойко.

Возрождение экономики

В первую очередь нужно поднимать экономику, будет экономика, все остальное подтянется. Одесса есть Одесса, и благодаря экономике она существует, не было бы у нас возможности экспортировать зерно, быть своего рода перевалочным пунктом, ничего бы не было. Ведь, по сути, наш регион золотой с точки зрения экономических возможностей и аграрной сферы, и транспортной, и в том числе рекреации.

"Малый и средний бизнес, проекты в общинах, инвестиционные проекты, если это будет, будут и рабочие места. Крутится бизнес и будут отчисления в бюджет, и люди будут возвращаться, а значит и все остальное будет развиваться. Не будет этого — значит, мы увидим имитацию бурной деятельности", — уверен спикер.

Ну и еще один немаловажный момент — это безопасность. Сегодня мы не видим работы по открытию новых бомбоубежищ. За два года войны единственное, что сделано это, привели в порядок некоторые старые укрытия и повесили таблички.

Анатолий Бойко о возрождении экономики. Фото: Новини.LIVE

"Вот шахеды летят ночью куда бежать? Я никуда не бегу со своей семьей, потому что просто не успею. И я думаю, что так же делают многие одесситы, которые просто остаются дома. Вот эти два важных аспекта, которые должны быть сделаны в первую очередь, а главное, что это в компетенции ОВА", — отмечает Анатолий Бойко.

Борьба с коррупцией

Что касается коррупции, то обычно хотелось бы, чтобы новый глава области в ней хотя бы не участвовал. Ну, и попытался навести порядок в своем аппарате.

"Прокуратура у нас, конечно, не самое святое место по коррупции. Но будем надеяться, что он один из немногих, избежавших влияния, и он сможет в своем аппарате это побороть. Тем более что именно коррупционные непрерывные скандалы были одной из причин увольнения его предшественника", — отметил председатель КИУ.

Анатолий Бойко о борьбе с коррупцией. Фото: Новини.LIVE

Если делать прогноз, то только два варианта — либо он продержится слишком мало, либо наоборот очень долго. Учитывая как долго и болезненно искали на эту должность, вряд ли Офис президента будет заинтересован повторять этот процесс. Скорее всего, до выборов президента или каких-либо таких тектонических сдвигов в государственной политической системе вряд ли его будут менять, ну только если он не отличится каким-либо особым провалом.