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Подработка в Одессе — какие должности предлагают и сколько платят

4 октября 2024 15:56
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Подработка в Одессе — лучшие предложения
Упаковщик держит коробку. Фото: freepik.com
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Традиционный рабочий день не подойдет тем, кто воспитывает маленького ребенка, учится или работает на нескольких работах. В таких случаях следует рассмотреть варианты трудоустройства с неполной занятостью. Тем более что предложений от работодателей достаточно много, причем в разных сферах.

Журналисты Новини.LIVE узнали, какие варианты подработки предлагают одесситам.

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Работа и зарплата

Онлайн-магазин косметики и парфюмерии готов платить от 19 тыс. грн до 25 тыс. грн упаковщику. Работать нужно будет в центре города, никаких дополнительных требований к претенденту нет. График гибок, минимум шесть часов в день. Работодатель гарантирует оформление и соцвыплаты.

Автозаправка на Таирова нуждается в подсобном работнике, который будет убирать служебные помещения и территорию. Зарплата обсуждается на собеседовании, однако предприятие гарантирует полный соцпакет и бронирование от мобилизации. Готовы взять студента, пенсионера, ветерана, человека с инвалидностью.

Фирма, занимающаяся оптовой торговлей, предлагает должность пешего торгового представителя. Единственное требование — быть активным коммуникабельным человеком. Впрочем, работа не из легких — надо обходить все здания, где установлены генераторы и выполнять планы. Зарплата — от 15 тыс. грн до 25 тыс. грн.

Медицинский центр ищет медсестру. Предлагают зарплату от 17 тыс. грн. до 27 тыс. грн. В обязанности входит сбор анализов, проведение процедур под контролем врача и подготовка аппаратуры для гемодиализа. От кандидата требуется соответствующее среднее образование, опыт проведения медицинских манипуляций и умение работать на компьютере.

Магазин женской одежды будет платить от 15 тыс. грн до 34 тыс. грн модели одежды и белья. Кроме того, обещают доплаты, если сотрудница будет рекламировать товар в своих соцсетях. Претендентка должна быть приятной внешности и не стыдиться своих фото. График работы подбирается индивидуально.

О чем следует помнить

Работник, работающий неполный рабочий день может претендовать на все предусмотренные законом социальные гарантии и льготы, но пропорционально отработанным часам. Часто работодатели пытаются найти разные лазейки, чтобы лишить работника, работающего неполный рабочий день, права на медицинское страхование и другие льготы.

Напомним, ранее мы писали о небоевых вакансиях в Силах обороны для одесситов.

Также мы сообщали, на какую зарплату может рассчитывать в Одессе человек с инвалидностью.

Одесса работа Одесская область Новости Одессы вакансии

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