Как в Одессе донатят на армию - поддерживают ли горожане ВСУ

Люди на улицах Одессы. Фото: Новини.LIVE

Сегодня во всем мире отмечается День благотворительности. Согласно резолюции Генассамблеи ООН от 2012 года, таким образом акцентируется внимание на культуру благотворительности и волонтерства. 5 сентября выбрано тоже не случайно — в этот день в 1997 году умерла мать Тереза. Монахиня, посвятившая всю свою жизнь служению бедным и больным.

В международный день благотворительности журналисты Новини.LIVE спросили у одесситов, донатят ли они сейчас и как часто.

Донат на армию

Поддержка армии для многих одесситов стала привычным делом, люди признаются, что приобщаются почти к каждому сбору, который видят. Для них это уже превратилось в своеобразную привычку, ведь люди понимают, что каждый донат приближает нашу страну к победе.

"Почти на все сборы, что вижу, — доначу. Потому что это помощь ВСУ, воинам. Чем можем, тем помогаем", — говорит Андрей.

Одессит Андрей о своем отношении к донатам. Фото: Новини.LIVE

Довольно часто одесситы не только донатят, но и сами открывают сборы. Они запускают "баночки", пишут посты и привлекают других, потому что считают, что это важно и каждый должен делать свой вклад, если мы хотим победы.

"Каждый день доначу, даже банку собираю для десантно-штурмового войска сейчас. Я люблю свою страну, я в такой семье росла, где воспитывались ценности относительно любви к Украине, к государству", — говорит Анна.

Одесситка Анна о том, почему она организует сборы на армию. Фото: Новини.LIVE

Иногда мотивация звучит очень лично — "кто, если не я". Люди уверены, что нельзя ждать, когда все сделают другие, потому что каждый несет часть ответственности. Донат становится способом показать, что твой голос и твое действие тоже имеют значение. Это маленький шаг, но именно из таких шагов состоит большая поддержка и будущая победа.

"Доначу, я помогаю, потому что я хочу мира. Я хочу мира, и кто, как не я. Я хочу, чтобы была красивая Украина, красивая Одесса и мы все были живы, здоровы. Были здоровы наши ребята, наши люди, наши дети. Я взрослая уже женщина и хочу еще пожить и увидеть мир. Это главное", — говорит Валентина.

Одесситка Валентина о причастности каждого украинца к победе. Фото: Новини.LIVE

Донаты адресно

Адресный подход появляется из-за сомнений: многие люди не доверяют всем сборам, потому что знают, что деньги не всегда доходят туда, куда надо. Поэтому они выбирают помогать знакомым или проверенным фондам, где уверены в результате.

"Доначу, но редко и всегда кому-то адресно. Если кто-то из знакомых пострадал и выбрасывает пост, тогда доначу. Потому что я знаю этих людей, я знаю, что у них действительно горе случилось. Или я знаю несколько фондов, которые стопроцентно отправляют туда, куда надо. Куда собирают деньги, скажем так", — говорит Ольга.

Местная жительница Ольга о своем отношении к сборам. Фото: Новини.LIVE

Эпизодические взносы чаще всего упираются в финансы. Не всем хватает на ежедневную жизнь, а еще и донатить регулярно — сложно. Люди и не против помогать, но сделать это удается только тогда, когда появляется свободная копейка. Поэтому поддержка получается неравномерной, но все равно остается важной частью общего дела.

"Сейчас редко. Пожалуй, могу запомнить только начало войны, когда я донатил прям нормально. Когда были деньги, я часть всегда забрасывал на какие-то фонды или что-то подобное. Сейчас последний раз был, пожалуй, месяца два назад. Просто были деньги, я подумал, почему бы нет", — говорит Александр.

Одессит Александр о донатах на ЗСУ. Фото: Новини.LIVE

Помощь армии и волонтерам остается важной темой для одесситов, но подходы различаются. Одни превратили донаты в ежедневную привычку, другие делают это тогда, когда есть доверие или свободные деньги. Но несмотря на разный ритм всех объединяет одно — желание приблизить победу и сделать свой вклад в общее дело.

