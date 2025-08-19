Новый план действий Кабмина 2025-2026 – какие изменения будут в Украине

Премьер Украины Юлия Свириденко. Фото: Юлия Свириденко / Telegram

Кабинет Министров Украины представил новый план действий на 2025-2026 годы. Документ определяет приоритеты развития государства в военных условиях и включает направления от социальной политики до поддержки Вооруженных сил. Для общества это важный сигнал: даже во время войны правительство строит долгосрочное видение и пытается заложить фундамент для послевоенного восстановления. В то же время вопрос остается открытым — насколько реально воплотить эти намерения в ближайшей перспективе?

Именно об этом журналисты Новини.LIVE спросили у одесского экономиста Юрия Гринченко.

План действий на 2025-2026 годы

Документ сбалансирован и содержит широкий спектр целей — от экономического развития до культуры и спорта. Проблема заключается не в наличии задач, а в скорости, с которой государство сможет их выполнить. В военных условиях ресурсы всегда ограничены, и приоритетность определяется прежде всего вызовами безопасности. В то же время важно, что правительство не сужает политику только до оборонной сферы, а пытается охватить различные сферы жизни. Такой подход помогает удерживать баланс между насущными потребностями и долгосрочными целями.

"Все цели, которые там очерчены, амбициозные. Достичь их быстро трудно, но движение во всех направлениях возможно. Там есть аспекты, связанные с социальной политикой, восстановлением, поддержкой ветеранов. Есть спорт, культура — то есть каждый найдет свою сферу. План сбалансирован и соответствует задачам, которые правительство должно ставить перед собой", — комментирует экономист Юрий Гринченко.

Экономист Юрий Гринченко о плане действий Кабмина. Фото: Новини.LIVE

Приоритеты военного времени

В плане предусмотрены специальные меры, связанные с эффективностью государственного управления и противодействием коррупции. Эксперт отмечает, что даже в военных условиях правительство закладывает механизмы контроля и прозрачности. Это сигнал для международных партнеров, которые ожидают от Украины не только выдержки на фронте, но и реформ в сфере управления. Значительное внимание в программе уделено поддержке внутренне перемещенных лиц, ветеранов и восстановлению социальной инфраструктуры. Фактически правительство пытается выстроить модель, которая позволит стране выстоять, не теряя социальной стабильности.

"Мы уже четвертый год живем в военных условиях, и большая роль здесь принадлежит международным партнерам, которые финансируют как военную, так и гражданскую сферы. Бюджет предыдущих лет выполнялся достаточно хорошо, и нынешний документ учитывает все риски для экономики", — объясняет экономист.

Экономист Юрий Гринченко о приоритетах финансирования. Фото: Новини.LIVE

Риски для экономики

Несмотря на адаптивность украинской экономики, вызовы остаются серьезными. Наибольшими угрозами являются нехватка рабочей силы из-за миграции и мобилизации, инфляционное давление, а также сложная ситуация для бизнеса в прифронтовых и южных регионах. В то же время, по словам эксперта, предыдущие годы показали: даже под постоянным военным давлением экономика сохраняет способность к восстановлению. Это дает основания говорить об устойчивости, но не отменяет необходимости учитывать потенциальные риски в среднесрочной перспективе. Особенно это касается инвестиций, ведь безопасность бизнеса напрямую связана с экономическим ростом.

"Украинская экономика показала гибкость, способность приспосабливаться. Но есть накопленные негативные тенденции — нехватка рабочей силы, рост цен, влияние войны на общественный сектор. Это реальные вызовы, но пока что экономика выдерживает давление", — говорит экономист Юрий Гринченко.

Экономист Юрий Гринченко о рисках для экономики. Фото: Новини.LIVE

Повышение цен на продукты

Последние годы правительству действительно удавалось удерживать ситуацию под контролем: мы не видели гиперинфляции, которая могла бы полностью дестабилизировать экономику. Однако повышение цен на продукты питания остается стабильным трендом. Это не только украинская проблема — такая тенденция наблюдается во многих странах мира. С одной стороны, это создает серьезное давление на семейные бюджеты, с другой — отражает общие глобальные процессы. Стоимость энергоносителей, логистики, влияние климатических изменений — все это напрямую сказывается на ценах в магазинах. Для Украины вопрос особенно острый, ведь именно продукты составляют большую долю расходов рядовых граждан.

"Мы не видим скачков гиперинфляции, есть скачки на продукты питания по разным причинам, но они по всему миру. Можно даже понимать, в Украине продукты существенно подорожали за последние пять лет, но если сравнивать за десятилетия, цены выросли в разы. Поэтому, конечно, инфляционные давления присутствуют", — объясняет экономист.

Экономист Юрий Гринченко о повышении цен на продукты. Фото: Новини.LIVE

Тем не менее, украинские зарплаты, остаются очень низкими. Даже с учетом военных условий и по сравнению с ВВП на душу населения, они существенно отстают от европейских. Этот фактор подпитывает инфляционные процессы: бизнес вынужден поднимать оплату труда, чтобы удержать кадры. С другой стороны, рост зарплат создает дополнительный спрос на товары и услуги, что опять же стимулирует инфляцию. Экономика работает в своеобразном замкнутом круге, где цены и доходы постоянно влияют друг на друга.

"Спрос создают те, кто получает зарплаты от государства, он касается товаров базового спроса. Поэтому инфляция не будет охватывать все сегменты, но на какие-то базовые товары, на продукты питания стоимость будет расти. К сожалению, это происходит последние 10 лет, мы можем видеть, что продукты на 10% стабильно в год дорожают", — отмечает эксперт.

Стоимость продуктов на базаре. Фото: Новини.LIVE

Инфляция в Украине

Инфляция в военное время — это естественное явление, которое наблюдается во всех странах. Для Украины это означает рост цен, но в то же время подтверждает, что экономика функционирует и продолжает реагировать на внутренние и внешние факторы. Сейчас главная задача заключается не в том, чтобы полностью избежать этого процесса, а в том, чтобы сделать его контролируемым и минимизировать влияние на население. Именно это должно учитывать правительство, закладывая прогнозные показатели бюджета на ближайшие годы.

"Ни одна страна не избегает инфляции в военные годы. Это естественный процесс, который надо учитывать, планируя развитие экономики", — подытожил эксперт.

Экономист Юрий Гринченко об инфляции. Фото: Новини.LIVE

План действий правительства на 2025-2026 годы демонстрирует попытку совместить насущные потребности военного времени с долгосрочным видением развития страны. Он охватывает не только оборонную сферу и сферу безопасности, но и социальную политику, культуру, спорт, восстановление и борьбу с коррупцией. Несмотря на это, реализация документа будет зависеть от трех ключевых факторов: хода войны, поддержки международных партнеров и способности экономики выдерживать внутренние вызовы. Риски — инфляция, отток рабочей силы и низкие доходы населения — остаются серьезными. В то же время украинская экономика уже доказала свою гибкость и устойчивость. Поэтому главная задача правительства заключается в том, чтобы превратить этот план из чисто декларативного документа в реальный инструмент восстановления и укрепления государства даже в военных условиях.

