Що буде з цінами на продукти в Україні – чи допоможе нам імпорт

Цього року аграрії України очікують складний сезон із ризиком менших обсягів врожаю через погодні умови та інші виклики. В результаті вже зараз деякі експерти заявляють, що українців чекає дефіцит продуктів на ринку, а значить, ціни підуть вгору, а на прилавках магазинів стане ще більше імпортних товарів. Наскільки це відповідає дійсності та чи варто побоюватися чергового підвищення?

Ці питання журналісти Новини.LIVE задали економісту Едуарду Каражия.

Замість вітчизняного — імпорт

Погодні умови цього року зовсім не сприяли врожаю. Внаслідок цього більшість аграріїв замість прибутку рахують збитки, а як наслідок прогнозоване зниження цін на сезонні продукти практично не відчувається. Українських овочів та фруктів на ринку недостатньо і швидше за все на зиму закладено буде теж менше за необхідне. Таким чином, вартість їх зросте — інше питання, наскільки? На думку експертів, утримувати ринок вдасться за рахунок імпорту.

"Можливо, залежність від імпорту зросте. Але це не погано — товари все одно будуть на ринку. Навпаки, у разі меншого врожаю важливо, щоб імпортні товари максимально заходили в Україну. Якщо імпорту не буде, ціни на українські товари стануть ще вищими через відсутність конкуренції. Чим більше буде імпортної продукції, тим менше підстав у вітчизняних виробників підвищувати ціни", — пояснює економіст Едуард Каражия.

Звісно, питання якості та смаку залишається актуальним — імпортні продукти можуть відрізнятися від тих, до яких звикли українські споживачі. Проте саме завдяки зовнішнім поставкам, ринок може залишатися насиченим навіть за умов скорочення внутрішнього виробництва.

Ціна продуктів

Як би там не було, вартість продуктів є головним питанням, яке хвилює всіх українців. Адже повертаючись з магазину чи з ринку кожен звертає увагу на кількість товару та витрачених грошей, і найчастіше це співвідношення не тішить. Однак, в Україні немає централізованого регулювання цін, тож головним чинником залишається баланс попиту та пропозиції.

"Ті ціни, які ми бачимо сьогодні, — це й є ринкові ціни. В Україні немає централізованого ціноутворення чи державного контролю, окрім дуже скороченого переліку товарів, наприклад, у сфері енергетики. Якщо ціни зростають, отже, у споживачів є гроші і вони готові купувати за такою вартістю. Якби попит був низьким, товари б не подорожчали — залишилися б на попередньому рівні або навіть подешевшали. Тож нинішні ціни — це показник того, що доходи споживачів як мінімум не знижуються", — каже експерт.

Таким чином, цінова динаміка відображає не лише стан економіки, а й рівень впевненості громадян у завтрашньому дні. Якщо покупці готові витрачати, це означає, що вони відчувають стабільність своїх доходів і не очікують різкого погіршення ситуації.

Врожай зерна

Але,незважаючи на неврожай цього року, без хліба українці не залишаться, продукція, що вирощується сьогодні, в рази більша, ніж необхідно для внутрішнього ринку. Що ж до прибутку від експорту зерна, то тут також є деякі нюанси. Хоча фермери — основні виробники, вони отримують за свій продукт лише невелику частину загального прибутку. Основний дохід від експорту отримують компанії, які займаються трейдерством та логістикою. При чому вони не завжди повертають усі зароблені кошти в Україну, бо часто гроші проходять через інші країни або офшорні зони.

"Те, що ми вирощуємо і збираємо, здебільшого залишається за кордоном. Трейдери заробляють, а фермери часто опиняються осторонь цього бізнесу. Обсяги надходжень валюти залежать від того, скільки зернотрейдер захоче повернути в Україну та від умов експорту. Попри це, наші золотовалютні резерви не зменшуються навіть під час війни, що свідчить про роботу економіки і підтримку з боку міжнародних фондів", — каже економіст.

Таким чином, менший врожай не обов’язково призведе до кризи. За умови своєчасного імпорту, активної конкуренції та стабільного попиту ринок здатний утримати баланс, а українці — отримати доступ до необхідних товарів без різкого стрибка цін.

