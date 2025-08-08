Что будет с ценами на продукты в Украине - поможет ли нам импорт

Люди покупают фрукты и овощи. Фото: Новини.LIVE

В этом году аграрии Украины ожидают сложный сезон с риском меньших объемов урожая из-за погодных условий и других вызовов. В результате уже сейчас некоторые эксперты заявляют, что на рынке ожидается дефицит продуктов, а значит, цены пойдут вверх и на прилавках магазинов станет еще больше импортных товаров. Насколько это соответствует действительности и стоит ли опасаться очередного повышения?

Эти вопросы журналисты Новини.LIVE задали экономисту Эдуарду Каражия.

Вместо отечественного — импорт

Погодные условия в этом году совсем не способствовали урожаю. Вследствие этого большинство аграриев вместо прибыли считают убытки, и как следствие прогнозируемое снижение цен на сезонные продукты практически не ощущается. Украинских овощей и фруктов на рынке недостаточно, и скорее всего на зиму заложено будет тоже меньше необходимого. Таким образом, стоимость их вырастет — другой вопрос, насколько? По мнению экспертов, удерживать рынок удастся за счет импорта.

"Возможно, зависимость от импорта возрастет. Но это не плохо — товары все равно будут на рынке. Наоборот, в случае меньшего урожая важно, чтобы импортные товары максимально заходили в Украину. Если импорта не будет, цены на украинские товары станут еще выше из-за отсутствия конкуренции. Чем больше будет импортной продукции, тем меньше оснований у отечественных производителей повышать цены", — объясняет экономист Эдуард Каражия.

Конечно, вопрос качества и вкуса остается актуальным — импортные продукты могут отличаться от тех, к которым привыкли украинские потребители. Однако именно благодаря внешним поставкам, рынок может оставаться насыщенным даже в условиях сокращения внутреннего производства.

Цена продуктов

Как бы там ни было, стоимость продуктов это главный вопрос, который волнует всех украинцев. Ведь возвращаясь из магазина или с рынка, каждый обращает внимание на количество товара и потраченных денег, и чаще всего это соотношение не радует. Однако, в Украине нет централизованного регулирования цен, поэтому главным фактором остается баланс спроса и предложения.

"Те цены, которые мы видим сегодня, — это и есть рыночные цены. В Украине нет централизованного ценообразования или государственного контроля, кроме очень сокращенного перечня товаров, например, в сфере энергетики. Если цены растут, значит, у потребителей есть деньги и они готовы покупать по такой стоимости. Если бы спрос был низким, товары бы не подорожали — остались бы на прежнем уровне или даже подешевели. Поэтому нынешние цены — это показатель того, что доходы потребителей как минимум не снижаются", — говорит эксперт.

Таким образом, ценовая динамика отражает не только состояние экономики, но и уровень уверенности граждан в завтрашнем дне. Если покупатели готовы тратить, это означает, что они чувствуют стабильность своих доходов и не ожидают резкого ухудшения ситуации.

Урожай зерна

Но несмотря на неурожай, в этом году без хлеба украинцы не останутся. Продукция, выращиваемая сегодня, в разы больше, чем необходимо для внутреннего рынка. Что же касается прибыли от экспорта зерна, то здесь также есть некоторые нюансы. Хотя фермеры — основные производители, они получают за свой продукт лишь небольшую часть общей прибыли. Основной доход от экспорта получают компании, которые занимаются трейдерством и логистикой. А они не всегда возвращают все заработанные средства в Украину, потому что часто деньги проходят через другие страны или оффшорные зоны.

"То, что мы выращиваем и собираем, в основном остается за рубежом. Трейдеры зарабатывают, а фермеры часто оказываются в стороне от этого бизнеса. Объемы поступлений валюты зависят от того, сколько зернотрейдер захочет вернуть в Украину и от условий экспорта. Несмотря на это, наши золотовалютные резервы не уменьшаются даже во время войны, что свидетельствует о работе экономики и поддержке со стороны международных фондов", — говорит экономист.

Что ж, меньший урожай не обязательно приведет к кризису. При условии своевременного импорта, активной конкуренции и стабильного спроса рынок способен удержать баланс, а украинцы — получить доступ к необходимым товарам без резкого скачка цен.

