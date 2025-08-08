Видео
Что будет с ценами на продукты — импорт это спасение или нет

Что будет с ценами на продукты — импорт это спасение или нет

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2025 18:43
Что будет с ценами на продукты в Украине - поможет ли нам импорт
Люди покупают фрукты и овощи. Фото: Новини.LIVE

В этом году аграрии Украины ожидают сложный сезон с риском меньших объемов урожая из-за погодных условий и других вызовов. В результате уже сейчас некоторые эксперты заявляют, что на рынке ожидается дефицит продуктов, а значит, цены пойдут вверх и на прилавках магазинов станет еще больше импортных товаров. Насколько это соответствует действительности и стоит ли опасаться очередного повышения?

Эти вопросы журналисты Новини.LIVE задали экономисту Эдуарду Каражия.

Читайте также:

Вместо отечественного — импорт

Погодные условия в этом году совсем не способствовали урожаю. Вследствие этого большинство аграриев вместо прибыли считают убытки, и как следствие прогнозируемое снижение цен на сезонные продукты практически не ощущается. Украинских овощей и фруктов на рынке недостаточно, и скорее всего на зиму заложено будет тоже меньше необходимого. Таким образом, стоимость их вырастет — другой вопрос, насколько? По мнению экспертов, удерживать рынок удастся за счет импорта.

"Возможно, зависимость от импорта возрастет. Но это не плохо  товары все равно будут на рынке. Наоборот, в случае меньшего урожая важно, чтобы импортные товары максимально заходили в Украину. Если импорта не будет, цены на украинские товары станут еще выше из-за отсутствия конкуренции. Чем больше будет импортной продукции, тем меньше оснований у отечественных производителей повышать цены", — объясняет экономист Эдуард Каражия.

Економіст про імпорт
Эдуард Каражия о пользе импорта. Фото: Новини.LIVE

Конечно, вопрос качества и вкуса остается актуальным — импортные продукты могут отличаться от тех, к которым привыкли украинские потребители. Однако именно благодаря внешним поставкам, рынок может оставаться насыщенным даже в условиях сокращения внутреннего производства.

Цена продуктов

Как бы там ни было, стоимость продуктов это главный вопрос, который волнует всех украинцев. Ведь возвращаясь из магазина или с рынка, каждый обращает внимание на количество товара и потраченных денег, и чаще всего это соотношение не радует. Однако, в Украине нет централизованного регулирования цен, поэтому главным фактором остается баланс спроса и предложения.

"Те цены, которые мы видим сегодня,  это и есть рыночные цены. В Украине нет централизованного ценообразования или государственного контроля, кроме очень сокращенного перечня товаров, например, в сфере энергетики. Если цены растут, значит, у потребителей есть деньги и они готовы покупать по такой стоимости. Если бы спрос был низким, товары бы не подорожали  остались бы на прежнем уровне или даже подешевели. Поэтому нынешние цены  это показатель того, что доходы потребителей как минимум не снижаются", — говорит эксперт.

Експерт про ціни
Эксперт о повышении доходов потребителей. Фото: Новини.LIVE

Таким образом, ценовая динамика отражает не только состояние экономики, но и уровень уверенности граждан в завтрашнем дне. Если покупатели готовы тратить, это означает, что они чувствуют стабильность своих доходов и не ожидают резкого ухудшения ситуации.

Урожай зерна

Но несмотря на неурожай, в этом году без хлеба украинцы не останутся. Продукция, выращиваемая сегодня, в разы больше, чем необходимо для внутреннего рынка. Что же касается прибыли от экспорта зерна, то здесь также есть некоторые нюансы. Хотя фермеры — основные производители, они получают за свой продукт лишь небольшую часть общей прибыли. Основной доход от экспорта получают компании, которые занимаются трейдерством и логистикой. А они не всегда возвращают все заработанные средства в Украину, потому что часто деньги проходят через другие страны или оффшорные зоны.

"То, что мы выращиваем и собираем, в основном остается за рубежом. Трейдеры зарабатывают, а фермеры часто оказываются в стороне от этого бизнеса. Объемы поступлений валюты зависят от того, сколько зернотрейдер захочет вернуть в Украину и от условий экспорта. Несмотря на это, наши золотовалютные резервы не уменьшаются даже во время войны, что свидетельствует о работе экономики и поддержке со стороны международных фондов", — говорит экономист.

Едуард Каражия про трейдерство зерна
Спикер о заработке государства на экспорте. Фото: Новини.LIVE

Что ж, меньший урожай не обязательно приведет к кризису. При условии своевременного импорта, активной конкуренции и стабильного спроса рынок способен удержать баланс, а украинцы — получить доступ к необходимым товарам без резкого скачка цен.

Ранее мы писали о том, что будет с курсом доллара в ближайшее время, а также о том, как жатва повлияет на валютный рынок.

Одесса продукты урожай экономика импорт
Хлопонин Никита - редактор
Автор:
Хлопонин Никита
