Планировали для базирования в Черном море: РФ достраивает фрегат

Россия продолжает строительство новых ракетных фрегатов для своих флотов. Один из кораблей, который уже завершают, может нести "Калибры", "Ониксы" и "Цирконы", ранее планировали для базирования в Черном море. Однако реализация таких проектов для РФ существенно осложнилась из-за потери украинских турбин и санкций.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление капитана 1-го ранга запаса Андрея Рыженко в эфире телемарафона "Мы - Украина".

РФ строит один из крупнейших своих фрегатов

По словам Андрея Рыженко, на судостроительном заводе "Северная верфь" Россия продолжает строительство фрегатов проекта 22350. В РФ эти корабли называют одними из самых современных в своем флоте. Суда этого типа могут запускать ракеты "Калибр", "Оникс" и гиперзвуковые "Цирконы". Также они предназначены для ударов по надводным и подводным целям и дальних морских операций.

Андрей Рыженко объясняет, что изначально часть таких кораблей Россия планировала именно для Черноморского флота России. Именно этот флот участвует в ракетных ударах по Украине, в частности по южным областям и Одесской области. По словам эксперта, позже россияне были вынуждены пересматривать свои планы.

"Оригинально с самого начала эти корабли в количестве шести единиц они планировали для Черноморского флота. Но потом заменили их на более дешевые фрегаты адмиральской серии", — рассказал Рыженко.

Проблемы во время строительства

Рыженко говорит, что проблемой для российского кораблестроения стали украинские газовые турбины. До 2014 года их производили в Николаеве на предприятии "Зоря-Машпроект". После оккупации Крыма Украина прекратила поставки, и это существенно ударило по строительству российских кораблей.

"Газовые турбины на них строились в Украине полностью все. Но после оккупации Крыма Украина отказалась продавать газовые турбины, и это очень серьезно повлияло на строительство кораблей", — сказал эксперт.

Андрей Рыженко объясняет, что после этого Россия начала создавать собственное производство и даже пыталась переманивать украинских специалистов. На восстановление производства турбин, говорит эксперт, у россиян ушло несколько лет.

"Они начали развивать свое предприятие в Рыбинске и приманивать туда наших специалистов из Николаева. На это у них ушло примерно 5-6 лет", — добавил военный эксперт.

По словам Рыженко, теперь Россия строит такие фрегаты значительно дольше, чем в советские времена. Если раньше корабли этого класса могли создавать за два-три года, то сейчас на это нужно до восьми лет.

РФ усиливает ракетное вооружение

В то же время РФ продолжает усиливать ракетное вооружение новых фрегатов. На более новых кораблях количество ударных ракет уже увеличили вдвое.

"На первых кораблях было 16 ударных ракет, сейчас уже 32. Там могут быть и "Калибры", и "Ониксы", и "Цирконы", — сказал Андрей Рыженко.

Россия прячет корабли под сетками

Несмотря на темпы строительства, Россия уже пытается дополнительно защищать свой флот от возможных ударов дронов. Недавно спутники зафиксировали антидронные сетки над атомными подводными лодками РФ даже на базе Камчатки, которая расположена более чем в 7 тысячах километров от Украины. Ранее подобную защиту уже замечали и на кораблях Черноморского флота.

"То, что появились такие конструкции, означает, что у россиян есть информация о возможности ударов по этим объектам", — добавил Рыженко.

