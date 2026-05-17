Планували для базування у Чорному морі: РФ добудовує фрегат

Російський фрегат проєкту 22350. Фото ілюстративне: росЗМІ

Росія продовжує будівництво нових ракетних фрегатів для своїх флотів. Один із кораблів, який уже завершують, може нести "Калібри", "Онікси" та "Циркони", раніше планували для базування у Чорному морі. Проте реалізація таких проєктів для РФ суттєво ускладнилася через втрату українських турбін і санкції.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву капітана 1-го рангу запасу Андрія Риженка в етері телемарафону "Ми — Україна".

РФ будує один із найбільших своїх фрегатів

За словами Андрія Риженка, на суднобудівному заводі "Північна верф" Росія продовжує будівництво фрегатів проєкту 22350. У РФ ці кораблі називають одними з найсучасніших у своєму флоті. Судна цього типу можуть запускати ракети "Калібр", "Онікс" та гіперзвукові "Циркони". Також вони призначені для ударів по надводних і підводних цілях та далеких морських операцій.

Андрій Риженко пояснює, що спочатку частину таких кораблів Росія планувала саме для Чорноморського флоту Росії. Саме цей флот бере участь у ракетних ударах по Україні, зокрема по південних областях та Одещині. За словами експерта, пізніше росіяни були змушені переглядати свої плани.

"Оригінально з самого початку ці кораблі у кількості шести одиниць вони планували для Чорноморського флоту. Але потім замінили їх на дешевші фрегати адміральської серії", — розповів Риженко.

Проблеми під час будівництва

Риженко каже, що проблемою для російського кораблебудування стали українські газові турбіни. До 2014 року їх виробляли у Миколаєві на підприємстві "Зоря-Машпроект". Після окупації Криму Україна припинила постачання, і це суттєво вдарило по будівництву російських кораблів.

"Газові турбіни на них будувалися в Україні повністю всі. Але після окупації Криму Україна відмовилась продавати газові турбіни, і це дуже серйозно вплинуло на будівництво кораблів", — сказав експерт.

Андрій Риженко пояснює, що після цього Росія почала створювати власне виробництво та навіть намагалася переманювати українських спеціалістів. На відновлення виробництва турбін, каже експерт, у росіян пішло кілька років.

"Вони почали розвивати своє підприємство у Рибінську і приманювати туди наших фахівців із Миколаєва. На це у них пішло приблизно 5-6 років", — додав військовий експерт.

За словами Риженка, тепер Росія будує такі фрегати значно довше, ніж у радянські часи. Якщо раніше кораблі цього класу могли створювати за два-три роки, то зараз на це потрібно до восьми років.

РФ посилює ракетне озброєння

Водночас РФ продовжує посилювати ракетне озброєння нових фрегатів. На новіших кораблях кількість ударних ракет уже збільшили вдвічі.

"На перших кораблях було 16 ударних ракет, зараз уже 32. Там можуть бути і "Калібри", і "Онікси", і "Циркони", — сказав Андрій Риженко.

Росія ховає кораблі під сітками

Попри темпи будівництва, Росія вже намагається додатково захищати свій флот від можливих ударів дронів. Нещодавно супутники зафіксували антидронові сітки над атомними підводними човнами РФ навіть на базі Камчатки, яка розташована більш ніж за 7 тисяч кілометрів від України. Раніше подібний захист уже помічали і на кораблях Чорноморського флоту.

"Те, що з’явилися такі конструкції, означає, що у росіян є інформація про можливість ударів по цих об’єктах", — додав Риженко.

