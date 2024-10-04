В Одессе до конца года перекрыли одну из улиц

Проводятся дорожные работы. Фото: иллюстративное/Львовский горсовет

На улице Степной будут ремонтировать канализацию. Поэтому движение транспорта на одном из участков перекрыли до конца года. Водителей просят учитывать это при составлении маршрутов.

Об этом сообщили в Одесской мэрии.

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Где нельзя проехать

"В связи с проведением работ по замене канализационного коллектора, проходящего проезжей частью ул. Степной, временно закрыто движение транспортных средств по ул. Степной (на участке от ул. Овидиопольской до ул. Столбовой)", — говорится в сообщении.

Движение на этих участках запрещено с 4 октября по 31 декабря.

Где еще в Одессе перекрыто движение

До конца года также полностью закрыт для транспорта Деволановский спуск. Там производят капитальный ремонт.

Кроме того, до 30 ноября перекрыт проезд на улицах Профессора Карышковского и 7-й Пересыпской на участках от Балтской дороги до 6-го Балтского переулка и от 6-го Балтского переулка до улицы 3-й Пересыпской.

Напомним, на ремонт Деволановского спуска в Одессе дополнительно было выделено 15 млн грн.

Также в Одесской мэрии объявили тендер на 16,5 млн грн на ремонт дорог, преимущественно в Пересыпском районе.