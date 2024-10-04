В Одессе до конца года перекрыли одну из улиц

Планируйте маршруты заранее — в Одессе закрыли проезд по улице Степной
На улице Степной будут ремонтировать канализацию. Поэтому движение транспорта на одном из участков перекрыли до конца года. Водителей просят учитывать это при составлении маршрутов.
Об этом сообщили в Одесской мэрии.
Где нельзя проехать
"В связи с проведением работ по замене канализационного коллектора, проходящего проезжей частью ул. Степной, временно закрыто движение транспортных средств по ул. Степной (на участке от ул. Овидиопольской до ул. Столбовой)", — говорится в сообщении.
Движение на этих участках запрещено с 4 октября по 31 декабря.
Где еще в Одессе перекрыто движение
До конца года также полностью закрыт для транспорта Деволановский спуск. Там производят капитальный ремонт.
Кроме того, до 30 ноября перекрыт проезд на улицах Профессора Карышковского и 7-й Пересыпской на участках от Балтской дороги до 6-го Балтского переулка и от 6-го Балтского переулка до улицы 3-й Пересыпской.
Напомним, на ремонт Деволановского спуска в Одессе дополнительно было выделено 15 млн грн.
Также в Одесской мэрии объявили тендер на 16,5 млн грн на ремонт дорог, преимущественно в Пересыпском районе.
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