Полицейская берет показания у учителя. Фото: ГУНП в Одесской области

В Измаиле Одесской области суд вынес решение по делу об избиении 15-летнего ученика преподавателем училища. Мужчина ударил подростка во время занятия и силой вывел его из аудитории. Однако наказание получил не только педагог. Суд также оштрафовал мать мальчика, поскольку тот нарушал дисциплину и срывал урок.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на полицию Одесской области.

Реклама

Фото: ГУНП в Одесской области

Избиение ученика в училище

По информации правоохранителей, конфликт произошел 8 октября во время урока информационных технологий. 15-летний подросток мешал проведению занятия, грубо ругался и срывал учебный процесс. В ответ 47-летний преподаватель несколько раз ударил его по спине, лицу и голове. После этого мужчина схватил подростка за шею и вытащил из аудитории. Видео избиения появилось в одном из мессенджеров. Полицейские увидели запись, прибыли в училище и начали выяснять обстоятельства конфликта. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что ученик получил легкое телесное повреждение в виде синяка.

Какое наказание назначил суд

После расследования преподавателя обвинили в умышленном причинении легкого телесного повреждения по части 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины. Обвинительный акт передали в суд. В то же время сотрудники ювенальной полиции составили административный протокол в отношении матери подростка. Ее привлекли к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, поскольку сын нарушал дисциплину во время учебы. Суд признал виновными и преподавателя, и мать ученика. Каждому назначили штраф в размере 850 гривен.

Новини.LIVE писали, что в одном из детских садов Одессы разразился скандал из-за жестокого обращения с детьми. В соцсетях появилась информация, что воспитательницы наказывали малышей приседаниями, заставляли держать руки вверх и выполнять унизительные задания.

Читайте также:

Также Новини.LIVE сообщали, что в Одессе полиция расследовала два конфликта между подростками, которые попали на видео. На одной из записей девушка била другую по лицу, а на второй зафиксировали драку целой компании детей. Видео распространили в социальных сетях, после чего правоохранители начали устанавливать участников событий.