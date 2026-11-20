Поліцейська бере свідчення у вчителя. Фото: ГУНП в Одеській області

В Ізмаїлі на Одещині суд виніс рішення у справі про побиття 15-річного учня викладачем училища. Чоловік ударив підлітка під час заняття та силоміць вивів його з аудиторії. Однак покарання отримав не лише педагог. Суд також оштрафував матір хлопця, оскільки той порушував дисципліну та зривав урок.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на поліцію Одеської області.

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Фото: ГУНП в Одеській області

Побиття учня в училищі

За інформацією правоохоронців, конфлікт стався 8 жовтня під час уроку інформаційних технологій. 15-річний хлопець заважав проводити заняття, грубо лаявся та зривав навчальний процес. У відповідь 47-річний викладач кілька разів ударив його по спині, обличчю та голові. Після цього чоловік схопив підлітка за шию та витягнув з аудиторії. Відео побиття з'явилося в одному з месенджерів. Поліцейські побачили запис, прибули до училища та почали з'ясовувати обставини конфлікту. Судово-медична експертиза підтвердила, що учень отримав легке тілесне ушкодження у вигляді синця.

Яке покарання призначив суд

Після розслідування викладача обвинувачували в умисному легкому тілесному ушкодженні за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт передали до суду. Водночас ювенальні поліцейські склали адміністративний протокол щодо матері підлітка. Її притягнули до відповідальності за неналежне виконання батьківських обов'язків, оскільки син порушував дисципліну під час навчання. Суд визнав винними і викладача, і матір учня. Кожному призначили штраф у розмірі 850 гривень.

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