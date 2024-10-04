В Одессе женщина прогнала вооруженного грабителя

Полицейский ведет задержанного. Фото: ГУНП в Одесской области

Пьяный мужчина пытался ограбить магазин в Пересыпском районе, угрожая кассирше гранатой. Но женщина не испугалась и прогнала разбойника. Теперь ему светит тюремный срок.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области в пятницу, 4 октября.

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Неудачный разбой

Грабитель вошел в магазин, достал предмет, похожий на гранату и потребовал отдать ему деньги из кассы. Продавщица пригрозила вызвать охрану. Как только она взяла телефон, нападающий скрылся.

Охранники вызвали полицию. Подозреваемый был задержан меньше, чем за сутки.

Нашел в парке

Нападающим оказался 36-летний уроженец другого государства, временно проживающий в Одессе. Ранее он уже был судим за причинение телесных повреждений и оставление в опасности.

Во время обыска у него обнаружили ручную осколочную гранату. По словам мужчины, он нашел ее случайно.

"Нашел в парке, взял, чтобы не валялась", — объяснил он.

Также задержанный рассказал, что перед тем как идти на разбой, выпил около литра водки.

Если суд признает нападающего виновным, ему грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания.

Напомним, в Одессе квартирант ради денег до смерти забил пенсионерку.

Также в Одессе иностранец дерзко ограбил таксиста.