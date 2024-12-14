На трассе Одесса — Рени и на КПП в Молдову и Румынию.

Трасса Одесса-Рени. Фото: скриншот

По состоянию на утро 15 декабря на трассе Одесса-Рени в сторону Молдовы и Румынии образовались пробки. Постоять несколько часов придется и в очередях на пропускных пунктах.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

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Пробки в Молдову

В районе пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" наблюдается пробка вблизи Маяков и КПП. Этот участок дороги, проходящий через Нижнеднестровский национальный природный парк, обозначен как красный. Время в пути в Паланку может превышать один час, а на самом КПП также есть очереди.

Дорога в Паланку. Фото: скриншот

На пункте пропуска "Старокозачье — Тудора" ситуация еще более сложная: весь участок дороги до границы заблокирован.

Дорога к границе. Фото: скриншот

Пробки в Румынию

На трассе М-15 в южной части Одесской области отмечено незначительное скопление транспорта возле Татарбунар и Сафьян. Путешествие к дунайской границе через пункт пропуска Орловка может занять более четырех часов. Для водителей доступен альтернативный маршрут по территории Молдовы.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Путешественникам рекомендуется учитывать текущие пробки, планировать маршрут заранее и учитывать возможность задержек.

Больше о пересечении границы

По информации пограничников, за сутки 13 декабря южные границы Украины с Молдовой (в пределах Одесской и Винницкой областей) и с Румынией (в пределах Одесской области) пересекли 12,9 тысячи человек и 3,4 тысячи транспортных средств. Пункты пропуска с Молдовой и Румынией работают в штатном режиме.

Сообщение пограничников. Фото: скриншот

Напомним, во время ночной воздушной атаки подразделения Военно-Морских Сил ВС Украины уничтожили три вражеских дрона-камикадзе в Одесской области. Также в регионе сегодня отменили экстренные отключения света.