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На трассе Одесса-Рени собираются пробки — где именно

14 декабря 2024 10:00
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
На трассе Одесса — Рени и на КПП в Молдову и Румынию.
Трасса Одесса-Рени. Фото: скриншот
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

По состоянию на утро 15 декабря на трассе Одесса-Рени в сторону Молдовы и Румынии образовались пробки. Постоять несколько часов придется и в очередях на пропускных пунктах.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

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Пробки в Молдову

В районе пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" наблюдается пробка вблизи Маяков и КПП. Этот участок дороги, проходящий через Нижнеднестровский национальный природный парк, обозначен как красный. Время в пути в Паланку может превышать один час, а на самом КПП также есть очереди.

Пробки на трассе Одесса-Рени — стоит ехать за границу сейчас - фото 1
Дорога в Паланку. Фото: скриншот

На пункте пропуска "Старокозачье — Тудора" ситуация еще более сложная: весь участок дороги до границы заблокирован.

Трасса Одесса-Рени — в направлении границ заметное усложнение движения - фото 2
Дорога к границе. Фото: скриншот

Пробки в Румынию

На трассе М-15 в южной части Одесской области отмечено незначительное скопление транспорта возле Татарбунар и Сафьян. Путешествие к дунайской границе через пункт пропуска Орловка может занять более четырех часов. Для водителей доступен альтернативный маршрут по территории Молдовы.

Пробки на трассе Одесса-Рени — стоит ехать за границу сейчас - фото 2
Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Путешественникам рекомендуется учитывать текущие пробки, планировать маршрут заранее и учитывать возможность задержек.

Больше о пересечении границы

По информации пограничников, за сутки 13 декабря южные границы Украины с Молдовой (в пределах Одесской и Винницкой областей) и с Румынией (в пределах Одесской области) пересекли 12,9 тысячи человек и 3,4 тысячи транспортных средств. Пункты пропуска с Молдовой и Румынией работают в штатном режиме.

Поторопитесь с путешествием - на трассе Одесса-Рени собираются пробки - фото 4
Сообщение пограничников. Фото: скриншот

Напомним, во время ночной воздушной атаки подразделения Военно-Морских Сил ВС Украины уничтожили три вражеских дрона-камикадзе в Одесской области. Также в регионе сегодня отменили экстренные отключения света.

Одесса Одесская область пробки Одесская ОГА Новости Одессы очереди на границе

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