Пробки на трассе Одесса — Рени сегодня утром, 23 сентября

Трасса Одесса — Рени. Фото: скриншот

На трассе Одесса — Рени наблюдаются локальные пробки в направлении границы с Молдовой в понедельник утром, 23 сентября. Стоит отметить, что их размеры пока не значительны. Кроме этого, сейчас собираются очереди из желающих выехать в соседние государства на некоторых КПП Одесчины.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

В сторону Паланки есть небольшие скопления автотранспорта, которые наблюдаются на выезде из Одессы, в районе Большого Дальника, в Маяках, перед КПП, расположенном в пределах Нижнеднестровского национального природного парка. Этот участок на картах обозначен желтым и оранжевым цветом, что означает, что движение затруднено. Также зафиксирована очередь перед пунктом пропуска.

Дорога в Паланку. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Староказачье — Тудора"

На пункте пропуска "Староказачье — Тудора" очереди не зафиксированы. На картах этот участок синий, что свидетельствует о свободном движении для автомобилистов.

Дорога к Староказачьему. Фото: скриншот

Пробки в направлении Орловки

На международной трассе М-15 больших скоплений машин не зафиксировано. Зато довольно большая очередь наблюдается у самой переправы. На картах этот участок обозначен желтым цветом.

Дорога в Орловку. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"

На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть", расположенном в одноименном городе, очереди на пересечение границы не фиксируются. Небольшая пробка образовалась в самом Рени.

Дорога к Рене. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что Одесчина входит в ТОП-3 региона Украины по количеству ввезенных иностранных автомобилей.

Также ВАКС приступил к рассмотрению иска Специализированной антикоррупционной прокуратуры о гражданской конфискации автомобиля матери должностного лица миграционной службы в Одессе Андрея Морару. По мнению прокуроров, машина является необоснованным активом.