Пробки на трассе Одесса — Рени сегодня утром, 23 сентября

Поторопитесь с выездом за границу — пробки на трассе Одесса — Рени
На трассе Одесса — Рени наблюдаются локальные пробки в направлении границы с Молдовой в понедельник утром, 23 сентября. Стоит отметить, что их размеры пока не значительны. Кроме этого, сейчас собираются очереди из желающих выехать в соседние государства на некоторых КПП Одесчины.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.
Пробки в направлении Паланки
В сторону Паланки есть небольшие скопления автотранспорта, которые наблюдаются на выезде из Одессы, в районе Большого Дальника, в Маяках, перед КПП, расположенном в пределах Нижнеднестровского национального природного парка. Этот участок на картах обозначен желтым и оранжевым цветом, что означает, что движение затруднено. Также зафиксирована очередь перед пунктом пропуска.
Очереди на КПП "Староказачье — Тудора"
На пункте пропуска "Староказачье — Тудора" очереди не зафиксированы. На картах этот участок синий, что свидетельствует о свободном движении для автомобилистов.
Пробки в направлении Орловки
На международной трассе М-15 больших скоплений машин не зафиксировано. Зато довольно большая очередь наблюдается у самой переправы. На картах этот участок обозначен желтым цветом.
Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"
На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть", расположенном в одноименном городе, очереди на пересечение границы не фиксируются. Небольшая пробка образовалась в самом Рени.
Ранее мы сообщали, что Одесчина входит в ТОП-3 региона Украины по количеству ввезенных иностранных автомобилей.
Также ВАКС приступил к рассмотрению иска Специализированной антикоррупционной прокуратуры о гражданской конфискации автомобиля матери должностного лица миграционной службы в Одессе Андрея Морару. По мнению прокуроров, машина является необоснованным активом.
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