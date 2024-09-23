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Поторопитесь с выездом за границу — пробки на трассе Одесса — Рени

23 сентября 2024 11:47
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Пробки на трассе Одесса — Рени сегодня утром, 23 сентября
Трасса Одесса — Рени. Фото: скриншот
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

На трассе Одесса — Рени наблюдаются локальные пробки в направлении границы с Молдовой в понедельник утром, 23 сентября. Стоит отметить, что их размеры пока не значительны. Кроме этого, сейчас собираются очереди из желающих выехать в соседние государства на некоторых КПП Одесчины.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

В сторону Паланки есть небольшие скопления автотранспорта, которые наблюдаются на выезде из Одессы, в районе Большого Дальника, в Маяках, перед КПП, расположенном в пределах Нижнеднестровского национального природного парка. Этот участок на картах обозначен желтым и оранжевым цветом, что означает, что движение затруднено. Также зафиксирована очередь перед пунктом пропуска.

Движение по трассе Одесса-Рени осложняется каждую минуту - какая ситуация сегодня утром - фото 1
Дорога в Паланку. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Староказачье — Тудора"

На пункте пропуска "Староказачье — Тудора" очереди не зафиксированы. На картах этот участок синий, что свидетельствует о свободном движении для автомобилистов.

Поспешите с выездом за границу - ситуация на трассе Одесса-Рени усложняется - фото 2
Дорога к Староказачьему. Фото: скриншот

Пробки в направлении Орловки

На международной трассе М-15 больших скоплений машин не зафиксировано. Зато довольно большая очередь наблюдается у самой переправы. На картах этот участок обозначен желтым цветом.

Пробки в направлении Орловки 28 июля
Дорога в Орловку. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"

На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть", расположенном в одноименном городе, очереди на пересечение границы не фиксируются. Небольшая пробка образовалась в самом Рени.

Пробки в направлении Орловки 28 июля
Дорога к Рене. Фото: скриншот

 

Ранее мы сообщали, что Одесчина входит в ТОП-3 региона Украины по количеству ввезенных иностранных автомобилей.

Также ВАКС приступил к рассмотрению иска Специализированной антикоррупционной прокуратуры о гражданской конфискации автомобиля матери должностного лица миграционной службы в Одессе Андрея Морару. По мнению прокуроров, машина является необоснованным активом.

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