Помощь военным из Одессы - как церковь поддерживает фронт

Женщины плетут сети. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

В одесском приходе ежедневно кипит работа, которая не имеет выходных и праздников. Здесь плетут маскировочные сетки для украинских военных, собирают помощь и объединяют людей разного возраста и опыта. Волонтерский пункт работает при церкви и стал еще одним примером того, как религиозные общины приобщаются к обороне страны. Его организовал священник, для которого волонтерство давно стало частью служения.

Как сегодня эта инициатива поддерживает фронт, журналисты Новини.LIVE поговорили с настоятелем Дмитрием Краснобаевым и его прихожанами.

Волонтерство часть жизни

Волонтерство в Одессе было всегда, в церквях это развивалось еще за долго до полномасштабного вторжения со стороны России. Помощь нуждающимся — главная миссия, которую ставят перед собой священнослужители. Так настоятель одного из храмов в Одессе поддерживал тех, кто отбывает наказание в местах лишения свободы, а также тех, кого общество часто не замечает.

"Волонтерством я занимаюсь с 2012 года. Это было волонтерство для мест лишения свободы, для заключенных, для тех, кто находится за решеткой. А когда началась война, появилась потребность в маскировочных сетках - и мы начали их производить", — рассказывает священник УПЦ Дмитрий Краснобаев.

Священник УПЦ Дмитрий Краснобаев на молитве. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Сегодня это направление работы значительно масштабировалось. Небольшая инициатива переросла в стабильное производство, которое работает ежемесячно. Сейчас пункт производит около четырех тысяч квадратных метров сеток в месяц, и это далеко не предел. Этого удалось достичь, благодаря совместным усилиям прихожан и волонтеров.

Суть волонтерства

Волонтерская деятельность для священнослужителя — не отдельная инициатива, а продолжение христианского учения. Во время войны, церковь не может оставаться в стороне от общественных процессов. Агрессия врага касается каждого, независимо от конфессии, взглядов или статуса. Именно поэтому помощь военным стала для прихода естественным шагом, а не исключением.

"Суть волонтерства — это исполнение заповедей Христовых: кормить голодных, помогать нуждающимся. А сейчас война — это вообще не о церкви. Она касается каждого украинца. Наши прихожане молятся, и главное наше дело — молитва. Потому что мы приход, мы церковь Христова", — говорит священник.

Прихожане работают над сетками. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

В то же время молитва здесь сочетается с конкретными действиями. В церкви убеждены: духовная поддержка не противоречит практической помощи. Именно поэтому прихожане не только приходят на службу, но и участвуют в плетении сеток, сборе вещей и организации помощи. Так формируется сообщество, где каждый вносит свой вклад в общее дело.

Маскировочные сетки

Одной из главных трудностей в работе волонтерского пункта остается нехватка материалов. Ткань для маскировочных сеток приходится искать буквально повсюду. Волонтеры обращаются к предпринимателям, организациям и просто неравнодушным людям. Часто необходимые материалы удается найти благодаря личным контактам и социальным сетям. Несмотря на сложности, волонтеры не опускают рук. Каждый рулон ткани здесь — на вес золота, ведь он может превратиться в маскировочную сетку, которая спасет жизнь. В волонтерский пункт обращаются боевые подразделения из разных направлений. Потребности меняются в зависимости от сезона и погодных условий. Зимой особенно актуальными становятся белые маскировочные сетки, которые помогают скрывать позиции на снегу.

"Мы здесь, в мире, с войском, с нашими людьми, и должны участвовать. Потому что какие же тогда мы украинцы, если не участвуем в войне? Это наш долг — и гражданский, и христианский. К нам обращаются боевые подразделения со всех направлений, и сейчас, когда пойдет снег, все нужно будет переодевать в белое", — объясняет священник.

Женщина режет ткань. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Кроме сеток, приход помогает и в других направлениях. Отправляют генераторы, медикаменты, изготавливают окопные свечи, собирают консервные банки. Здесь не считают, сколько именно сделано за годы войны, но каждый понимает: эта помощь нужна и важна.

Современные технологии

Настоящим прорывом для волонтерского пункта стало появление специального станка для перфорации ткани. Благодаря ему процесс изготовления сеток значительно ускорился. Если раньше удавалось делать около полутора тысяч квадратных метров в месяц, то сейчас объемы выросли почти втрое.

"Это вальцевый пресс. Здесь ножи, это спанбонд — ткань для маскировочных сеток. Вот шесть метров ткани, сложенные в двенадцать слоев, которые мы сейчас перфорируем. И в результате получается полотно для сетки размером метр на шесть", — показывает жена настоятеля храма Светлана.

Жена настоятеля храма Светлана о станке для перфорированных сеток. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

После перфорации сетки сшивают до нужных размеров. Все происходит здесь, в помещении церкви. Работа не останавливается даже на несколько часов, ведь каждая готовая сетка может понадобиться уже в ближайшее время. К плетению сеток приобщаются все желающие. Возраст, по словам волонтеров, не имеет значения. Главное — желание помочь и понимание, что твой труд может спасти чью-то жизнь. Сюда приходят и молодежь, и люди старшего возраста, которые находят в этом деле смысл и внутреннюю опору.

"Я вот пришла в церковь, а отец Дмитрий говорит: кто умеет шить и желает помочь — очень нужно. Я говорю, мне уже 67 лет, думаю, здесь молодежь нужна. А он говорит: главное, чтобы вы умели и работали", — делится одна из волонтеров Анна Михайловна.

Волонтер Анна Михайловна сшивает сетку. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Для многих это не просто работа руками, а способ быть полезными вовремя, когда страна воюет. Люди признаются: плетя сетки, они чувствуют связь с теми, кто на передовой.

Сетка — спасает жизни

Волонтеры хорошо осознают, для чего работают. Каждая маскировочная сетка — это шанс для военных остаться незамеченными и вернуться домой живыми. Именно это осознание дает силы продолжать работу, даже когда усталость накапливается.

"Эта сетка может спасти не одну жизнь. Мы украинцы, должны быть сплочены и стараться ради тех детей, которые там, на передовой. Им гораздо труднее, чем нам. Они нас защищают, а мы здесь можем жить более или менее спокойно", — говорит волонтер Анна Михайловна.

Женщины заплетают ткань. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

В этой одесской церкви волонтерство давно стало частью ежедневной жизни. Здесь соединились молитва, труд и ответственность за страну. И пока идет война, эта работа не остановится — потому что за каждой сеткой стоит вера, что совместными усилиями можно приблизить победу.

