Как одесситы на рынке ежедневно помогают военным - истории тех, кто поддерживает ВСУ

Каждый год, 5 декабря определяют международный день волонтера. Людей которые здесь в тылу всеми силами пытаются поддержать украинскую армию. Но волонтерство может быть даже там, где его не ждут. На одесском рынке Черемушки ее знают все. Для покупателей — это место, где всегда найдется свежие овощи и теплое слово. Для соседей по рядам — коллега, которая никогда не откажет в помощи и всегда подхватит общее дело. Но для фронта и военных, которые ежедневно ждут поддержки из дома, Лариса — человек, не позволяющий угаснуть человечности, даже в самые тяжелые времена. Ее небольшой прилавок давно превратился в настоящий волонтерский пункт, куда одесситы несут чай, носки, лекарства, кофе, теплые вещи - и свою веру в тех, кто нас защищает.

О том, в чем больше всего нуждаются военные зимой. И о том, как держать силу тогда, когда иногда, кажется, что она заканчивается, журналисты Новини.LIVE поговорили с волонтером Ларисой Гарской.

Волонтерская помощь

Госпожа Лариса работает на Черемушках более двух десятилетий. Она говорит тихо, скромно, будто немного стесняется большого дела, которое делает каждый день. Ее история началась без пафоса — просто с желания помочь, потому что война коснулась ее семьи самым болезненным образом. Женщина не ищет благодарностей или признания — для нее важнее чувствовать, что сделала что-то полезное. Волонтерство стало частью ее будней, так же естественной, как работа или забота о семье.

"Я считаю, что я мама военного. И просто мне хотелось помочь нашей армии. А начали мы собирать, из Херсона, с воды. Мы за два дня собрали 9 тонн воды для Херсона и отправили им. И потом началось, госпиталь, пограничники, мы с девушками собирали все что, могли. С 22 года, с апреля месяца, мы начали собирать воду и потом дальше стали помогать военным", — рассказывает волонтер Лариса Гарская.

Волонтер Лариса Гарская, о сборах. Фото: Новини.LIVE

Ее мотивация — не громкие призывы, а тихая материнская забота и внутренний долг. Ее действия поражают масштабом, но для самой Ларисы это просто часть нормальной жизни. Она не ставит себя в центр событий, хотя фактически стала тем человеком, который объединил вокруг себя десятки других. Женщина откровенно признается, что бывают моменты, когда силы на нуле. Но стоит только кому-то попросить помощи - и она снова берется за работу. Это — будто внутренний двигатель, которому не дает угаснуть вера в ребят на фронте.

"Мне кажется, что лучше всего — когда сделаешь сбор и отправишь посылку, тогда у тебя настроение поднимается. Сколько раз говорила: все, я уже устала, я не могу. Но — это на один день. Потом кто-то просит помощи из ребят — и начинается, как второе дыхание", — говорит волонтер.

Коробка для сбора что стоит на прилавке волонтера. Фото: Новини.LIVE

Коллеги из мясного корпуса встречают ее словами: "Лора, когда отправляем?" — будто напоминая, что у нее есть команда. А продавщицы из соседних рядов приносят вареники, голубцы, холодец, которые готовят собственноручно. Каждый вносит свой вклад, и из этих маленьких действий вырастает большая поддержка фронта. Именно эта взаимность и держит Ларису, когда она устает.

"Они пекут, жарят, варят холодец, вареники, голубцы — все. Девушки нам передавали через маршрутку с Бобрика, и мы здесь уже дальше формируем посылки, отправляем на фронт ребятам", — делится женщина.

Еда которую отправили воинам. Фото: Лариса Гарская/личный архив

Волонтерство на рынке — это командное дело. Это люди, которые умеют объединяться, даже если знакомы только за прилавком.

Корзина тепла для военных

Рядом с ее рабочим местом стоит "корзина тепла" — коробка, которая каждое утро наполняется мелочами, а каждый вечер — теплом человеческих сердец. Одни несут чай, другие носки, кто-то приносит лекарства или кофе. И в этих маленьких взносах — большая одесская душа. Лариса говорит, что каждая мелочь важна, потому что из таких мелочей состоят посылки, которые спасают ребят от холода.

"Вот пришел человек, бросил один пакетик чая, это уже начало. Один к одному и так сто человек — это уже целая посылка получается. Очень много у меня девушек, что у нас по соседству: что мы только уже не собирали ребятам. И лопатки, и молотки. У меня есть покупатели, которые подарили 100 поддонов, потом еще раз 50 поддонов. Это очень большая сумма денег", — говорит Лариса.

Корзина тепла на базаре. Фото: Новини.LIVE

После этих слов становится очевидно: помощь живет там, где есть доверие. Лариса говорит, что онлайн-сборов не делает — люди хотят видеть, кому именно помогают. И поэтому приходят к ней, приносят средства и вещи, иногда даже просто слова поддержки. Потому что знают: каждая гривна пойдет туда, где она нужна.

Сын и зять на войне

Сын у женщины служит уже больше года, а зять, танкист, пошел в армию на третий день после начала полномасштабного вторжения. Эти истории она произносит, будто бережно. И становится понятно: именно из этой боли рождается ее сила. Сила действовать, помогать, не сдаваться.

"Зять у меня танкист, был порезан, у него рак был. Но он ушел на третий день. Когда началась война, он был за Киевом. И он все видел как начиналось. Он сразу пошел и стал в военкомате на учет. Потом одиннадцать раз ходил, пока его не взяли на службу", — вспоминает женщина.

Военные, получившие помощь от волонтеров. Фото: Лариса Гарская/личный архив

Именно семья и является основным источником мотивации для женщины. Ребята, которые звонят и благодарят, друзья сына, которые называют ее "наша золотая", — это дает силы даже в самые тяжелые дни. Она не скрывает, что для нее это стало смыслом жизни. Волонтерство — ее способ быть рядом с теми, кого она не может обнять каждый день.

Помощь от детей

Несмотря на ежедневные заботы базара, Лариса говорит, что больше всего ее поражает искренность детей. В этих маленьких жестах нет пафоса или вынужденности — только настоящее стремление помочь тем, кого они никогда не видели. Именно такие моменты, признается волонтер, возвращают ей веру, что Украина держится не только на армии, но и на воспитании нового поколения.

"Девочка пришла ко мне, принесла такую коробочку. Там больше пятисот гривен. И она говорит: это я делала изделия, продавала и собрала денег. И вот ребятам, солдатам, говорит, я принесла средства. Это было, знаете, это такие эмоции. Я даже расплакалась тогда", — рассказывает Лариса.

Сбор для военных. Фото: Лариса Гарская/личный архив

Такие случаи, говорит женщина, не просто поражают — они заставляют ее еще больше ценить человеческую искренность и доброту. Ведь каждая гривна, брошенная из детских рук, — это напоминание о том, ради чего держится страна. Не менее трогательной стала история мальчика, который приходит к Ларисе часто — просто поговорить или узнать, что еще нужно военным. Ему даже сын женщины подарил шевроны, и он бережет их, как настоящий талисман. А когда услышал, что нужны средства на носилки, принес все, что имел.

"Мальчик один есть, мой сын ему даже шевроны подарил. Вот на днях он увидел, что мы собираем на носилки, и говорит: у меня есть мои 50 гривен, бросьте туда. Я говорю: да не надо, ты же ребенок. Он говорит, ничего, что я ребенок", — смеется Лариса.

Одна из посылок, которые волонтеры отправили на фронт. Фото: Лариса Гарская/личный архив

На ее глазах одесситы доказывают: помогать может каждый. Кто-то приносит лекарства, кто-то теплые вещи, кто-то — просто пакетик чая. И все эти мелочи складываются в ящики, которые спасают жизни на передовой. Люди вокруг не просто поддерживают ее — они становятся частью большого общего дела. Волонтер признается, что сейчас бойцам больше всего нужны вещи, которые согревают: теплые носки, одежда для переодевания, кофе, лекарства, чай. Зима не ждет, и каждая посылка для фронта готовится так, будто для родного ребенка. Лариса уверена: любовь, которую вкладывают люди в эти пакеты, чувствуется даже на расстоянии.

"Любите наших ребят, передавайте им свою любовь, молиться за них и помогать ребятам. Мы можем обойтись без той чашки кофе, а купить один стик кофе и отправить, это уже большая работа. Любите наших ребят, берегите их и передавайте им свою любовь, свое тепло", — говорит Лариса.

Волонтер Лариса Гарская, о помощи.

Фото: Новини.LIVE

На базаре Черемушки Ларису найти очень легко — достаточно зайти через центральный вход и спросить охрану о "синей палатке". Там она стоит каждый день, ожидая людей, которые хотят помочь. Она просит только одного: не забывать о тех, кто сейчас держит страну. Потому что, как говорит Лариса, если мы не будем поддерживать своих — придется кормить чужую армию.

