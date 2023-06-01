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Улыбки, смех и радость: праздник детства в Одесском горсаду

1 июня 2023 15:10
fcc7ef33-f2a5-4b2e-4f53-5dc6f8260f00 - Виктор Бабаенко
Виктор Бабаенко
Главный редактор Одесской редакции
Улыбки, смех и радость: праздник детства в Одесском горсаду
Праздник в одесском городском саду. Фото: Новости.
fcc7ef33-f2a5-4b2e-4f53-5dc6f8260f00 - Виктор Бабаенко
Виктор Бабаенко
Главный редактор Одесской редакции

Празднику для детей быть, война не повод лишать их радости. Да и немного нужно, чтобы повеселить малышей — песни и танцы от творческих коллективов, клоун, мыльные пузыри и конкурсы.

Как в Одессе отмечали день защиты детей, журналисты видели Новини.LIVE.

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Детский праздник

С утра у ротонды, что в городском саду многолюдно — учащиеся школ, творческие коллективы, учителя, родители и, конечно, совсем маленькие одесситы. Перед началом праздника уже ставшее привычным объявление, где находятся ближайшие укрытия. Ведь за два года враг показал любящий отправлять свои "подарки" как раз на праздники.

Одессы в городском саду. Фото: Новини.LIVE

Меры безопасности соблюдены, можно и начинать. В качестве ведущих мероприятия на этот раз выступают школьники. Торжественно они сообщают об открытии "Города детских мечтаний".

Выступают творческие коллективы. Фото: Новини.LIVE

Награждение лучших

На празднике были, в том числе дети, родители, которых сегодня защищают нашу страну. Все собравшиеся поддержали их аплодисментами. Поздравить юных одесситов пришел и городской голова Геннадий Труханов.

Дети смотрят выступления. Фото: Новини.LIVE
Городской голова приветствует детей. Фото: Новини.LIVE

"Я уверен что, когда наши дети будут расти в любви, они будут добрыми, будут дружить. Я желаю всем мира, скорейшей победы, чтобы мы забыли, что такое воздушные тревоги, прилеты в наши места. А мы взрослые будем делать все от нас зависящее — строить дворцы творчества, строить стадионы, развивать инфраструктуру", — отметил городской голова.

Награждение победителей олимпиад.  Фото: Новини.LIVE
Победители разных олимпиад. Фото: Новини.LIVE

Победители олимпиад и конкурсов получили от мэра дипломы и грамоты, а также сертификаты на денежное вознаграждение.

Почтовая марка

Ну а чтобы праздник запомнился на долго "Укрпочта" выпустила специальную марку — посвященную дню защиты детей. Гашение, которое произвели здесь же, в центре Одессы, в городском саду.

Презентация новой марки. Фото: Новини.LIVE
Гашение марки в городском саду. Фото: Новини.LIVE

"Конкурс среди детей на эскиз марки проводила "Укрпочта". Члены комиссии отобрали лучшие рисунки - они очень яркие и радостные. Эта марка получила название "Украина будущего". Сейчас мы ее погасим, и все желающие могут ее купить", — отметил директор одесской дирекции "Укрпочты" Сергей Дрозд.

Марка несет в себе послание. Фото: Новини.LIVE

Эта марка несет в себе послание – будущее Украины будет только желто-голубым.

Выступление детей у ротонды. Фото: Новини.LIVE
Мыльные пузыри в городском саду. Фото: Новини.LIVE
Клоун надувает мыльные пузыри. Фото: Новини.LIVE

Помимо основной сцены, которой сегодня стала ротонда городского сада, праздничные мероприятия проходят в летнем театре. Там дети могут поучаствовать в конкурсе рисунка на асфальте, посмотреть на выставку, угоститься сладостями, а также посмотреть на шоу мыльных пузырей.

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