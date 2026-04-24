РФ обстріла житлові квартали Одеси: постраждали люди

Одесса РФ обстріляла житлові квартали Одеси: постраждали люди

РФ обстріляла житлові квартали Одеси: постраждали люди

Дата публикации 24 апреля 2026 02:48
Уночі в п'ятницю, 24 квітня, РФ завдала удару по житлових кварталах Одеси. Є влучання у декілька будинків: дві двоповерхівки та триповерхівки. Постраждали люди.

Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак, передає Новини.LIVE.

Наслідки нічного обстрілу Одеси вночі 24 квітня 

На одній із локацій медики надали людям допомогу на місці. Жінку з іншої локації госпіталізували до медзакладу. Інформацію щодо постраждалих уточнюють. 

Ще одне влучання сталося в нежитлову будівлю. На місцях атаки працюють оперативні служби та рятувальники.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера повідомляв, що вночі та вранці 22 квітня РФ атакувала Одесу ударними безпілотниками. Під ударом були портові об'єкти. Пошкоджень цивільної інфраструктури немає. Люди не постраждали.

Читайте также:

 

Мария Чекарёва
