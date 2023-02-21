Ракетоносителей в Черном море сейчас нет, впрочем, угроза обстрелов никуда не исчезла
Сегодня, 21 февраля, россияне были вынуждены вернуть в пункты базирования ракетоносители. Однако в Черном море, несмотря на сильный шторм, все еще находятся пять вражеских корабля, собирающих информацию о надводной ситуации.
Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.
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Сколько кораблей угрожают
- в Черном море на боевом дежурстве находятся 5 вражеских кораблей, из них носители крылатых ракет "Калибр" нет;
- в Азовском море — 1 вражеский корабль;
- в Средиземном море — 10 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп — 72 ракеты.
Ситуация может измениться достаточно быстро, как и количество "Калибров". Также боевые пуски враг может производить непосредственно из бухт вблизи временно оккупированного Севастополя. Так что вероятность ракетных ударов остается высокой.
Отметим, с начала полномасштабного вторжения ВМС Украины значительно увеличили свой военный потенциал. Так что все стратегические подступы к Одесской области под контролем ВСУ.
Напомним, российские оккупационные войска в Одесской области использовали новейший вид оружия. Враг совершил атаку важного инфраструктурного объекта с использованием морских дронов-камикадзе.