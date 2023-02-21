Ракетоносителей в Черном море сейчас нет

Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги

Сегодня, 21 февраля, россияне были вынуждены вернуть в пункты базирования ракетоносители. Однако в Черном море, несмотря на сильный шторм, все еще находятся пять вражеских корабля, собирающих информацию о надводной ситуации.

Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Сколько кораблей угрожают

в Черном море на боевом дежурстве находятся 5 вражеских кораблей, из них носители крылатых ракет "Калибр" нет;

в Азовском море — 1 вражеский корабль;

в Средиземном море — 10 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп — 72 ракеты.

Ситуация может измениться достаточно быстро, как и количество "Калибров". Также боевые пуски враг может производить непосредственно из бухт вблизи временно оккупированного Севастополя. Так что вероятность ракетных ударов остается высокой.

Отметим, с начала полномасштабного вторжения ВМС Украины значительно увеличили свой военный потенциал. Так что все стратегические подступы к Одесской области под контролем ВСУ.

Напомним, российские оккупационные войска в Одесской области использовали новейший вид оружия. Враг совершил атаку важного инфраструктурного объекта с использованием морских дронов-камикадзе.