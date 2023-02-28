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Свет должен быть: какая ситуация в электросистеме Одесчины

28 февраля 2023 10:41
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Какая ситуация в электросистеме Одесщины
Возможны точечные аварии в домах
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Последствия вчерашней аварии на высоковольтной линии удалось полностью ликвидировать. Сегодня одесситы и жители района должны быть со светом.

Об этом отметил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в эфире телемарафона.

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Возобновляли электроэнергию по районам. В приоритете было подключение к сети критической инфраструктуры.

"Если до кого-то не дошла еще электроэнергия, нет питания то это сугубо внутридомовые проблемы. Были определенные перегрузки сети и возникли аварийные ситуации, речь идет о щитовых в домах, но таких случаев недостаточно. Подавляющее большинство одесситов и жителей района с электроэнергией", — отметил Братчук.

Куда обращаться в случае отсутствия света

При длительном отсутствии света сообщите об этом через:

  • страницу в фейсбук;
  • сообщение на сайте;
  • чат-бот в Viber или Telegram — (в строке поиска вводите "ДТЭК Одесские электросети");
  • Колл-центр: +38 (068/095/073) 750 90 90 или +38 (048) 705 90 90.

Из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Дефицита нет

В Укрэнерго не предоставляли ограничения потребления электроэнергии. Это позволяет не выключать свет в Одесской области. Однако в результате повреждения сетей в некоторых энергоузлах возможны отключения по графику, если будет возрастать потребление электроэнергии. Вы можете узнать график отключений по вашему адресу по ссылке.

Напомним, Одесса пережила очередь блекаутов и жесткие графики отключений, однако только сейчас стало известно, что в настоящее время энергосистему выручало солнце. Солнечную энергию распределяли между клиентами.

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