Продовольственная безопасность: в Одесской области стартовала весенняя посевная

Большая часть озимых находится в хорошем состоянии

В Одесской области началась вторая посевная в условиях войны. Аграрии приступили к посеву гороха и уже засеяно 2112 гектар.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской ОВА.

Под урожай 2023, осенью прошлого года, в Одесской области посеяно 760 тысяч гектар озимых зерновых культур. Из них 540 тысяч гектар озимой пшеницы, 220 тысяч гектаров озимого ячменя и 180 тысяч гектаров озимого рапса.

"Запланирован посев кукурузы на площади 150 тысяч гектар, 410 000 гектар подсолнечника, соя — 6,5 тысячи га, льна масличного - 15 тысяч гектар, картофеля и овоще-бахчевые культуры — 37 тысяч гектар", — отметила директор Департамента аграрной политики и земельных отношений Одесской ОВ Алла Стоянова.

По данным мониторинга, посевы на площади 570 тысяч гектар находятся в удовлетворительном состоянии. В Одесской области аграрии провели подкормку озимых по мерзло-талой почве и подкормили 240 тысяч гектар.

"Для подкормки озимых культур аграриям нужно 35 тысяч тонн удобрений. Уже закуплено 11 тысяч тонн. Несмотря на жестокие вызовы войны аграрии Одесчины сплочены и слаженно работают. Это уже вторая посевная, которую наши аграрии, как настоящие герои, будут проводить в сверхсложных условиях войны. Они достойно держат фронт продовольственной безопасности Украины и мира", — добавила Алла Стоянова.

Напомним, Украина заняла первое место в мире по экспорту продукции, не содержащей ГМО. Также удалось сохранить мировое лидерство в снабжении подсолнечным маслом.