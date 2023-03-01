Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Одесса arrow Продовольственная безопасность: в Одесской области стартовала весенняя посевная arrow

Продовольственная безопасность: в Одесской области стартовала весенняя посевная

1 марта 2023 16:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Продовольственная безопасность: в Одесской области стартовала весенняя посевная
Большая часть озимых находится в хорошем состоянии
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесской области началась вторая посевная в условиях войны. Аграрии приступили к посеву гороха и уже засеяно 2112 гектар.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской ОВА.

Читайте также:

Под урожай 2023, осенью прошлого года, в Одесской области посеяно 760 тысяч гектар озимых зерновых культур. Из них 540 тысяч гектар озимой пшеницы, 220 тысяч гектаров озимого ячменя и 180 тысяч гектаров озимого рапса.

"Запланирован посев кукурузы на площади 150 тысяч гектар, 410 000 гектар подсолнечника, соя — 6,5 тысячи га, льна масличного - 15 тысяч гектар, картофеля и овоще-бахчевые культуры — 37 тысяч гектар", — отметила директор Департамента аграрной политики и земельных отношений Одесской ОВ Алла Стоянова.

По данным мониторинга, посевы на площади 570 тысяч гектар находятся в удовлетворительном состоянии. В Одесской области аграрии провели подкормку озимых по мерзло-талой почве и подкормили 240 тысяч гектар.

"Для подкормки озимых культур аграриям нужно 35 тысяч тонн удобрений. Уже закуплено 11 тысяч тонн. Несмотря на жестокие вызовы войны аграрии Одесчины сплочены и слаженно работают. Это уже вторая посевная, которую наши аграрии, как настоящие герои, будут проводить в сверхсложных условиях войны. Они достойно держат фронт продовольственной безопасности Украины и мира", — добавила Алла Стоянова.

Напомним, Украина заняла первое место в мире по экспорту продукции, не содержащей ГМО. Также удалось сохранить мировое лидерство в снабжении подсолнечным маслом.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Оновлено

14:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Новина з фото

17:53 Встретили любовь в Верховной Раде: нардепы Железняк и Коваль поженились

Новина з фото

17:49 Может иметь мягкую поверхность: ученые провели необычное исследование о планете Венере

17:41 11 минут в день: ученые рассказали, как снизить риск сердечных заболеваний, рака и ранней смерти

17:31 Членство в ЕС или сотрудничество с рф: Politico рассказало о "сложном выборе" Сербии

Эксклюзив

17:31 Белорусские партизаны повредили российский самолет, наводивший ракеты по Украине: новые подробности диверсии

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

17:20 Со стороны Приднестровья возможны провокации и обстрелы — ОК "Юг"

17:13 Лукашенко высказался по поводу "мирного плана" Китая

17:05 Смертельная авария на греческой железной дороге: в полиции рассказали новые детали катастрофы

17:04 Фильм о героических историях украинцев покажут на ТВ Польши: далее в планах США и Израиль

16:46 Си Цзиньпин рассказал Лукашенко о позиции Китая относительно войны в Украине

Новина з відео

17:20 Со стороны Приднестровья возможны провокации и обстрелы — ОК "Юг"

Новина з відео

16:44 "В Коломне, рядом с моей дачей!": пропагандист Красовский закатил истерику из-за атаки беспилотников (ВИДЕО)

Новина з відео

15:30 Отопительный сезон 2023-2024: в Одессе может появиться мини-ТЭЦ

Новина з відео

14:37 Ситуация в море меняется достаточно динамично, — Гуменюк

Новина з відео

14:23 В Кадиевке произошел взрыв на заводе, где россияне прятали фуры с боеприпасами

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

13:56 Много курит и гоняет на машинах: Арнольд Шварценеггер дебютирует в сериалах

Новина з відео

13:13 "Собирали" деньги на ВСУ: в Одесской области задержали мошенников

Новина з відео

12:52 Трейлер нового фильма от Disney с дочерью Миллы Йовович не вызвал восхищения у зрителей

Новина з відео

11:36 Звезда фильмов "Люди в черном" обратился к украинцам: "Ваша забота тронула мир"

Новина з відео

10:59 Путинист Хабенский поставил мобилизационный ультиматум при увольнении звезды сериала "Кухня"

Эксклюзив

17:31 Белорусские партизаны повредили российский самолет, наводивший ракеты по Украине: новые подробности диверсии

15:34 Человек, который превратил путина в российского авторитета: некролог Глеба Павловского

09:49 Субкультура "ЧВК Редан": что это такое

Эксклюзив

07:02 От мяча в сетку до неба в клетку: ТОП-5 приговоров футболистам в истории

Эксклюзив

06:40 Цена вопроса: сможет ли экономить бюджет Украины на выплатах военным

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:20 Шесть военных уроков, усвоенных за год полномасштабного вторжения

Эксклюзив

20:28 "Россия готовит новый ракетный удар, но со временем их будет все меньше и меньше", — эксперт

19:32 "Это что, наша новая реальность?!": Канделаки, Гиркин и Марков паникуют из-за налетов беспилотников

Эксклюзив

19:00 Поездка в Крым и столы на всю улицу: как одесситы отметят день победы

18:00 Одни выходят на митинги, другие — глотают языки: как уживаются в Грузии украинцы и россияне

Актуальное по теме

None 1 Март 17:53

Встретили любовь в Верховной Раде: нардепы Железняк и Коваль поженились

None 1 Март 17:48

Может иметь мягкую поверхность: ученые провели необычное исследование о планете Венере

None 1 Март 17:41

11 минут в день: ученые рассказали, как снизить риск сердечных заболеваний, рака и ранней смерти

None 1 Март 17:31

Членство в ЕС или сотрудничество с рф: Politico рассказало о "сложном выборе" Сербии

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB