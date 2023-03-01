Продовольственная безопасность: в Одесской области стартовала весенняя посевная
В Одесской области началась вторая посевная в условиях войны. Аграрии приступили к посеву гороха и уже засеяно 2112 гектар.
Об этом сообщает пресс-служба Одесской ОВА.
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Под урожай 2023, осенью прошлого года, в Одесской области посеяно 760 тысяч гектар озимых зерновых культур. Из них 540 тысяч гектар озимой пшеницы, 220 тысяч гектаров озимого ячменя и 180 тысяч гектаров озимого рапса.
"Запланирован посев кукурузы на площади 150 тысяч гектар, 410 000 гектар подсолнечника, соя — 6,5 тысячи га, льна масличного - 15 тысяч гектар, картофеля и овоще-бахчевые культуры — 37 тысяч гектар", — отметила директор Департамента аграрной политики и земельных отношений Одесской ОВ Алла Стоянова.
По данным мониторинга, посевы на площади 570 тысяч гектар находятся в удовлетворительном состоянии. В Одесской области аграрии провели подкормку озимых по мерзло-талой почве и подкормили 240 тысяч гектар.
"Для подкормки озимых культур аграриям нужно 35 тысяч тонн удобрений. Уже закуплено 11 тысяч тонн. Несмотря на жестокие вызовы войны аграрии Одесчины сплочены и слаженно работают. Это уже вторая посевная, которую наши аграрии, как настоящие герои, будут проводить в сверхсложных условиях войны. Они достойно держат фронт продовольственной безопасности Украины и мира", — добавила Алла Стоянова.
Напомним, Украина заняла первое место в мире по экспорту продукции, не содержащей ГМО. Также удалось сохранить мировое лидерство в снабжении подсолнечным маслом.