Одесс убегал в Молдову, но упал в противотанковый ров

Беглец может попасть за решетку

На окраине Андрияшевки, что в Одесской области, пограничники Подольского отряда обнаружили лицо, которое пыталось незаконно попасть в Молдову. Однако беглец из-за неосмотрительности впал в противотанковый ров.

Об этом сообщает Южное региональное управление Государственной пограничной службы Украины.

"По требованию остановиться, нарушитель не отреагировал и пытался исчезнуть из поля зрения охранников границы. Убегая, он не удержал равновесие поскользнулся и упал в противотанковый ров, заполненный водой. Выяснилось, что нарушитель — 26-летний гражданин Украины, житель Одессы, который планировал попасть за границу во избежание призыва на военную службу", — говорится в сообщении.

Правоохранители предоставили беглецу медицинскую помощь и доставили в подразделение.

Какое наказание ждет беглеца

Правонарушителя привлекли к административной ответственности и направили сообщение о признаках уголовного правонарушения предусмотренного ст. 336 УК Украины (Уклонение от призыва на военную службу). Такие действия наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Неудачные схемы незаконного пересечения границы

Житель Одесской области обещал помочь военнообязанным нелегально пересечь границу и бежать в другую страну, в обход пунктов пропуска. За незаконные сделки ему грозит уголовная ответственность.

Житель Измаила может сесть за решетку из-за неудачной попытки переправить коллегу призывного возраста за границу. 52-летний правонарушитель признался в совершенном.