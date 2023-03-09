Погода в Одессе и области 9 марта

Подробный прогноз погоды

Сегодня, 9 марта, в течение дня в Одессе ожидается облачность с прояснениями. Синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Прогноз погоды в Одессе

В городе сегодня облачно с прояснениями. Синоптики сообщают, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный, 9-14 м/с. Температура ночью 4-6°С тепла, днем 13-15°С тепла.

Прогноз погоды в Одесской области

В Одесской области сегодня будет облачно с прояснениями. Ветер юго-западный, 9-14 м/с. Температура ночью 2-7°С тепла, днем 13-18°С тепла. На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

Погода в Украине

В Украину постепенно возвращается весеннее тепло. Однако по прогнозам народного синоптика, прятать в шкаф тёплые вещи еще очень рано.

Напомним, что скорость климатических изменений увеличивается, а погода становится более экстремальной. Но, несмотря на угрозы, которые несут глобальные изменения климата, сейчас метеорологи имеют больше возможностей спрогнозировать стихийные бедствия и предупредить о них.