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Главная Одесса Потом в Одессе год спустя: какие изменения произошли в городе

Потом в Одессе год спустя: какие изменения произошли в городе

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30 сентября 2026 13:03
Годовщина наводнения в Одессе: девять погибших, расследование и ремонт
Затопленный киоск. Фото: Новини.LIVE

Год назад Одесса за несколько часов оказалась под водой после аномального ливня. 30 сентября 2025 года город накрыли мощные ливни, которые парализовали движение, повредили дороги и коммуникации и унесли девять жизней. Спустя год после трагедии последствия до сих пор дают о себе знать, а власти готовят новые проекты водоотведения.

Журналисты Новини.LIVE решили вспомнить, что происходило в тот трагический день и что изменилось за год после наводнения.

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День наводнения

30 сентября 2025 года в Одессе начался сильный ливень, который за несколько часов перерос в масштабное подтопление. По данным Укргидрометцентра, за сутки на метеостанции "Одесса" выпало 94 мм осадков — это около 219 % месячной нормы. При этом основной объем дождя выпал за семь часов, что соответствовало примерно двум месячным нормам.

Вода быстро скапливалась на улицах и дорогах. Были подтоплены улицы Балковская, Химическая, Приморская, Черноморского Казачества, а также участки в районе Пересыпа, Фонтана и Киевского района. Всего для транспорта полностью перекрыли 17 участков. Уже днём перестали работать отдельные трамвайные и троллейбусные маршруты. В 17:30 из-за ухудшения ситуации остановился весь общественный электротранспорт. Коммунальщики и спасатели начали откачивать воду, эвакуировать людей и автомобили из затопленных участков.

Проблемы возникли не только на дорогах. Вода добралась до канализационных насосных станций, из-за чего часть городской инфраструктуры перестала работать должным образом. В частности, были подтоплены две канализационные насосные станции.

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Грузовик в воде. Фото: Новини.LIVE

Жертвы стихии

Самые страшные последствия стихия принесла в Киевский район. В переулке Сергея Эйзенштейна спасатели обнаружили тела пяти человек — двух мужчин, двух женщин и девочки примерно восьми лет. Семья проживала на цокольном этаже и не смогла выбраться, когда помещение начало стремительно наполняться водой.

Еще несколько человек погибли прямо на улицах. Среди них была 23-летняя Надежда Мишей, сотрудница Одесской ОВА. Вечером 30 сентября она перестала выходить на связь. Ее тело нашли утром 1 октября после многочасовых поисков.

По окончательным данным Одесской ОВА, в результате непогоды погибли девять человек. Еще два случая смерти, о которых изначально сообщали во время ликвидации последствий, не связали со стихией — вскрытия показали естественные причины смерти.

Параллельно всю ночь продолжалась спасательная операция. ГСЧС сообщала о 362 спасённых людях и 227 эвакуированных транспортных средствах. К работам были привлечены 255 спасателей и 68 единиц техники.

Трагедія в Одесі: рік після смертельного потопу
Затопленная остановка. Фото: Новини.LIVE

Ущерб после наводнения

После того как вода начала отступать, стало ясно, что речь идет не только о затопленных дорогах. Были повреждены жилые дома, автомобили, дорожное покрытие, инженерные сети и другие объекты. По данным, которые впоследствии обнародовали в Одессе, подтопление затронуло 286 частных домов и 384 многоквартирных. Районные штабы получили сотни обращений жителей по поводу затоплений, поваленных деревьев, отсутствия электроэнергии и поврежденного имущества.

В городе начали откачку воды, очистку улиц, расчистку коллекторов и ремонт поврежденных коммуникаций. Отдельной проблемой стали провалы и вымывание грунта на дорогах. Пострадали также прибрежные территории, куда потоки воды вынесли ил, мусор и обломки. 2 октября в Одесской области объявили день траура по девяти погибшим.

Рік після потопу в Одесі
Поток воды. Фото: Новини.LIVE

Причины трагедии

Необычайное количество осадков стало одним из ключевых факторов трагедии. В то же время после наводнения возник вопрос, почему городская система водоотведения не смогла справиться с водой. В рамках расследования правоохранители проверяли состояние ливневой канализации, работу городских служб и действия должностных лиц. В материалах суда указано, что 30 сентября метеорологические предупреждения поступали поэтапно: в 15:30 было объявлено о сильном дожде, а в 19:00 — о дожде, достигшем критерия чрезвычайного явления.

Следствие утверждает, что городские службы не обеспечили надлежащее функционирование систем водоотведения, хотя проблемы с подтоплениями в Одессе возникали и ранее. В судебных материалах упоминаются, в частности, подтопления 2016, 2018, 2021 и 2024 годов.

В то же время бывший городской голова Геннадий Труханов отрицал свою вину. Он заявлял, что городские службы работали в усиленном режиме, а ливень был стихийным бедствием, последствия которого, по его мнению, невозможно было полностью предотвратить.

Трагедія в Одесі: рік після смертельного потопу
Улица под водой. Фото: Новини.LIVE

Уголовные дела

3 октября правоохранители возбудили уголовное дело по факту служебной халатности, которая могла привести к гибели людей. Проверялись действия должностных лиц городского совета, его структурных подразделений и коммунальных предприятий. В конце октября подозрения были предъявлены девяти должностным лицам. Среди них — тогдашний мэр Одессы Геннадий Труханов и:

  • заместитель мэра Валерий Силин,
  • заместитель мэра Анна Позднякова,
  • директор КП "Городские дороги" Вадим Тодийчук,
  • начальник структурного подразделения предприятия Игорь Поштаренко,
  • главные инженеры Юрий Камышный и Чистяков,
  • директор департамента городского хозяйства Леонид Гребенюк,
  • директор департамента муниципальной безопасности Владимир Харищак.

Им инкриминировали служебную халатность по части третьей статьи 367 Уголовного кодекса Украины. Следствие связывает её с ненадлежащим содержанием инженерных сетей, проблемами со ливневой канализацией и действиями городских служб во время стихийного бедствия. В ходе расследования провели более 25 обысков и изъяли документы, технику и другие материалы.

31 октября Печерский районный суд Киева поместил Труханова под круглосуточный домашний арест с электронным браслетом. Другим фигурантам также назначались домашние аресты или другие меры пресечения. В декабре суд продлил меру пресечения Труханову ещё на месяц. А 21 января 2026 года Печерский районный суд Киева заменил её на личное обязательство и отменил домашний арест и электронный браслет.

Рік після потопу в Одесі
Затопленный магазин. Фото: Новини.LIVE

Что изменилось за год

После трагедии город начал работать над проблемными участками водоотведения. Одним из самых сложных районов остался Киевский, в частности территория возле Рыбальской балки. В августе 2026 года в Рулевом переулке завершили стабилизацию опасного склона, который начал сползать после ливня 30 сентября 2025 года. Под угрозой оказалась территория возле домов № 6, 8 и 10. На противоаварийные работы было выделено около 2 млн грн. Часть работ пришлось выполнять вручную.

А 29 сентября 2026 года городские власти сообщили о подготовке масштабной реконструкции ливневой канализации на Рыбальской балке. Там уже провели инженерно-геологические изыскания. Проект предусматривает строительство нового ливневого коллектора диаметром 1800 мм и протяженностью около 700 метров. Также планируется обновить инженерные сети, восстановить дорожное покрытие и тротуары.

Это не единственный проект. В Киевском районе также планируется реконструировать коллектор в Маячном переулке, обновить ливневую канализацию и насосную станцию в районе улицы Научной, а также проложить новые сети в районе улиц Евгения Чикаленко, Ракетной и Люстдорфской дороги.

Трагедія в Одесі: рік після смертельного потопу
МАФ в воде. Фото: Новини.LIVE

Как сообщали Новини.LIVE, 22 июля Одессу накрыла непогода, которая вызвала проблемы на дорогах города. Из-за сильного ливня отдельные улицы были подтоплены, а в других местах коммунальщики убирали последствия. На нескольких участках движение транспорта временно ограничивали или перекрывали.

Также Новини.LIVE писали, что в Одесской области вблизи села Плахтеевка Белгород-Днестровского района загорелась свалка. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился за его пределы и охватил лесистую территорию и сельскохозяйственные угодья.

погода стихийное бедствие Одесса непогода Новости Одессы
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко

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