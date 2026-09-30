Річниця потопу в Одесі: дев’ять загиблих, слідство і ремонт

Затоплений кіоск. Фото: Новини.LIVE

Рік тому Одеса за кілька годин опинилася під водою після аномальної зливи. 30 вересня 2025 року місто накрили потужні зливи, які паралізували рух, пошкодили дороги та мережі й забрали дев’ять життів. За рік після трагедії наслідки досі нагадують про себе, а влада готує нові проєкти водовідведення.

Журналісти Новини.LIVE вирішили згадати, що відбувалося у той трагічний день та що змінилося за рік після потопу.

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День потопу

30 вересня 2025 року в Одесі почалася сильна злива, яка за кілька годин переросла у масштабне підтоплення. За даними Укргідрометцентру, за добу на метеостанції Одеса випало 94 мм опадів — це близько 219% місячної норми. При цьому основний обсяг дощу випав за сім годин, що відповідало приблизно двом місячним нормам.

Вода швидко накопичувалася на вулицях і дорогах. Підтопило Балківську, Хімічну, Приморську, Чорноморського Козацтва, ділянки в районі Пересипу, Фонтану та Київського району. Загалом для транспорту повністю перекрили 17 локацій. Уже вдень перестали працювати окремі трамвайні та тролейбусні маршрути. О 17:30 через погіршення ситуації зупинився весь громадський електротранспорт. Комунальники та рятувальники почали відкачувати воду, евакуйовувати людей і автомобілі із затоплених ділянок.

Проблеми виникли не лише на дорогах. Вода дісталася каналізаційних насосних станцій, через що частина міської інфраструктури перестала працювати належним чином. Зокрема, були підтоплені дві каналізаційні насосні станції.

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Ватнажівка у воді. Фото: Новини.LIVE

Жертви стихії

Найстрашніші наслідки стихія принесла в Київському районі. У провулку Сергія Ейзенштейна рятувальники виявили тіла п’ятьох людей — двох чоловіків, двох жінок і дівчинки приблизно восьми років. Родина проживала на цокольному поверсі й не змогла вибратися, коли приміщення почало стрімко заповнюватися водою.

Ще кілька людей загинули просто на вулицях. Серед них була 23-річна Надія Мішей, працівниця Одеської ОВА. Увечері 30 вересня вона перестала виходити на зв’язок. Її тіло знайшли вранці 1 жовтня після багатогодинних пошуків.

За остаточними даними Одеської ОВА, внаслідок негоди загинули дев’ятеро людей. Ще дві смерті, про які спочатку повідомляли під час ліквідації наслідків, не пов’язали зі стихією — розтини показали природні причини смерті.

Паралельно всю ніч тривала рятувальна операція. ДСНС повідомляла про 362 врятованих людей і 227 евакуйованих транспортних засобів. До робіт залучили 255 рятувальників та 68 одиниць техніки.

Затоплена зупинка. Фото: Новини.LIVE

Збитки після потопу

Після того як вода почала відступати, стало зрозуміло, що йдеться не лише про затоплені дороги. Були пошкоджені житлові будинки, автомобілі, дорожнє покриття, інженерні мережі та інші об’єкти. За даними, які згодом оприлюднювали в Одесі, підтоплення торкнулося 286 приватних будинків і 384 багатоквартирних. Районні штаби отримали сотні звернень мешканців щодо затоплень, повалених дерев, відсутності електроенергії та пошкодженого майна.

У місті розпочали відкачування води, очищення вулиць, розчищення колекторів і ремонт пошкоджених комунікацій. Окремою проблемою стали провали та вимивання ґрунту на дорогах. Постраждали також прибережні території, куди потоки води винесли мул, сміття та уламки. 2 жовтня на Одещині оголосили день жалоби за дев’ятьма загиблими.

Потік води. Фото: Новини.LIVE

Причини трагедії

Надзвичайна кількість опадів стала одним із ключових факторів трагедії. Водночас після потопу виникло питання, чому міська система водовідведення не змогла впоратися з водою. У межах розслідування правоохоронці перевіряли стан зливової каналізації, роботу міських служб і дії посадовців. У матеріалах суду зазначено, що 30 вересня метеорологічні попередження надходили поетапно: о 15:30 було оголошено про сильний дощ, а о 19:00 — про дощ, який досяг критерію надзвичайного явища.

Слідство стверджує, що міські служби не забезпечили належне функціонування систем водовідведення, хоча проблеми з підтопленнями в Одесі виникали і раніше. У судових матеріалах згадуються, зокрема, підтоплення 2016, 2018, 2021 та 2024 років.

Водночас колишній міський голова Геннадій Труханов заперечував провину. Він заявляв, що міські служби працювали в посиленому режимі, а злива була стихійним лихом, наслідки якого, на його думку, неможливо було повністю попередити.

Вулиця під водою. Фото: Новини.LIVE

Кримінальні провадження

3 жовтня правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом службової недбалості, яка могла призвести до загибелі людей. Перевіряли дії посадовців міської ради, її структурних підрозділів та комунальних підприємств. Наприкінці жовтня підозри отримали дев’ять посадовців. Серед них — тодішній мер Одеси Геннадій Труханов та:

заступник міського голови Валерій Сілін,

заступниця мера Ганна Позднякова,

директор КП "Міські дороги" Вадим Тодійчук,

начальник структурного підрозділу підприємства Ігор Поштаренко,

головні інженери Юрій Камишний і Чистяков,

директор департаменту міського господарства Леонід Гребенюк,

директор департаменту муніципальної безпеки Володимир Харіщак.

Їм інкримінували службову недбалість за частиною третьою статті 367 Кримінального кодексу України. Слідство пов’язує її з неналежним утриманням інженерних мереж, проблемами зі зливовою каналізацією та діями міських служб під час стихії. Під час розслідування провели понад 25 обшуків і вилучили документи, техніку та інші матеріали.

31 жовтня Печерський районний суд Києва відправив Труханова під цілодобовий домашній арешт з електронним браслетом. Іншим фігурантам також обирали домашні арешти або інші запобіжні заходи. У грудні суд продовжив запобіжний захід Труханову ще на місяць. А 21 січня 2026 року Печерський районний суд Києва змінив його на особисте зобов’язання та скасував домашній арешт і електронний браслет.

Затоплений магазин. Фото: Новини.LIVE

Що змінилося за рік

Після трагедії місто почало працювати над проблемними ділянками водовідведення. Одним із найбільш складних районів залишився Київський, зокрема територія біля Рибальської балки. У серпні 2026 року в Рульовому провулку завершили стабілізацію небезпечного схилу, який почав зсуватися після зливи 30 вересня 2025 року. Під загрозою опинилася територія біля будинків №6, 8 та 10. На протиаварійні роботи спрямували близько 2 млн грн. Частину робіт довелося виконувати вручну.

А 29 вересня 2026 року міська влада повідомила про підготовку масштабної реконструкції зливової каналізації на Рибальській балці. Там уже провели інженерно-геологічні вишукування. Проєкт передбачає будівництво нового зливового колектора діаметром 1800 мм і протяжністю близько 700 метрів. Також планують оновити інженерні мережі, відновити дорожнє покриття та тротуари.

Це не єдиний проєкт. У Київському районі також планують реконструювати колектор у Маячному провулку, оновити зливову каналізацію та насосну станцію в районі вулиці Наукової, а також створити нові мережі в районі вулиць Євгена Чикаленка, Ракетної та Люстдорфської дороги.

МАФ у воді. Фото: Новини.LIVE

Як повідомляли Новини.LIVE, 22 липня Одесу накрила негода, яка спричинила проблеми на дорогах міста. Через сильну зливу окремі вулиці підтопило, а в інших місцях комунальники прибирали наслідки. На кількох ділянках рух транспорту тимчасово обмежували або перекривали.

Також Новини.LIVE писали, що на Одещині поблизу села Плахтіївка Білгород-Дністровського району загорілося сміттєзвалище. Через сильний вітер вогонь швидко поширився за його межі та охопив заліснену територію й сільськогосподарські угіддя.