Пробки на границе с Молдовой — ситуация на трассе Одесса-Рени

Пробки на границе с Молдовой — ситуация на трассе Одесса-Рени

Ua ru
Дата публикации 23 декабря 2025 14:25
Проблемы на трассе Одесса-Рени: очереди и закрытые участки после обстрелов моста возле Маяков
Пробка на границе. Фото иллюстративное: uzhgorod.net

Во вторник, 23 декабря, на трассе Одесса-Рени возникли масштабные пробки из-за повреждения автомобильного моста возле села Маяки в результате обстрелов. Водители вынуждены ждать в очередях несколько часов на дороге к границе с Молдовой и Румынией. Следует учитывать, что сервис Google Maps может показывать ложные маршруты, поскольку некоторые участки дороги закрыты для проезда.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Читайте также:

Пробки в Молдову

Сегодня, 23 декабря, на трассе Одесса-Рени в направлении КПП "Паланка" образовались заторы вблизи села Маяки и на выезде. Задержки происходят из-за реверсивного движения транспорта на мосту. Также, по сообщениям водителей, очереди наблюдаются и на самом КПП. Кроме того, замедление движения отмечается на КПП "Старокозаче — Тудора". Движение в сторону границы замедлено по тем же причинам, что и на КПП "Паланка".

Пробки до Орловки

В направлении Орловки ситуация значительно спокойнее. Пробки наблюдаются только на транзитном участке вблизи границы с Молдовой, тогда как дальше движение проходит беспрепятственно.

Пробки до Рени

На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть" также есть очереди. Кроме того, задержки движения зафиксированы на подъезде к транзитному участку на КПП "Паланка" из-за значительной интенсивности транспортного потока. Водителям рекомендуют учитывать эти задержки при планировании поездок и быть готовыми к возможному ожиданию на подъездных маршрутах.

Напомним, мы сообщали, что Молдова вводит новые правила для водителей из Украины — теперь нужен специальный документ. Также мы писали о том, как и за сколько доехать в Молдову из Одессы.

 

Одесса КПП дороги авто Одесская область пробки Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
