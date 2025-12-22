Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Как добраться из Одессы в Молдову — стоимость и варианты

Как добраться из Одессы в Молдову — стоимость и варианты

Ua ru
Дата публикации 22 декабря 2025 17:54
Одесса - Кишинев: маршруты, время и стоимость поездки
Автобус Одесса-Кишинев. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Более двадцати ударов за сутки, таков результат атаки со стороны России на мост в Одесской области возле населенного пункта Маяки. Это сооружение на сегодняшний день является связующим звеном между Одессой и Бессарабией, а также является единственным кратчайшим путем в Молдову и Румынию. После прекращения движения на поврежденном участке дороги Одесса-Рени перевозчикам пришлось искать альтернативные пути. Вот только стоимость билетов и время поездки выросли в несколько раз.

Какие альтернативные пути и стоимость узнавали Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Автобусное сообщение Одесса-Кишинев

После удара по мосту в Маяках участок дороги был перекрыт. В качестве альтернативного пути в Молдову стала дорога через Винницу. Как следствие время поездки из Одессы в Кишинев в среднем стало составлять от 15 до 17 часов, а стоимость выросла до 2200 гривен с человека.

К счастью, мост выдержал российские удары и восстановить движение по нему удалось уже через несколько дней. Сегодня сообщение между Молдовой и Румынией происходит в обычном режиме. Однако перевозчики предупреждают пассажиров, что поскольку проезд на участке в Маяках осуществляется в реверсном режиме, время в пути увеличивается с 5 часов до 7-ми. Поэтому путешественникам советуют заранее это предусмотреть. Стоимость из Одессы в Кишинев на автобусе составляет 900 гривен с человека — такую цену установили два крупнейших перевозчика из Молдовы, которые осуществляют свою деятельность на данном маршруте. Однако на рынке можно найти билеты от 1 000 гривен и выше — все зависит от компании, предоставляющей свои услуги, а также класса автотранспорта.

Железнодорожное сообщение

Альтернативой автобусному маршруту стало восстановление железнодорожного сообщения, которое было остановлено с 2022 года. Однако продолжительность поездки составляет 18 часов 30 минут. Билеты поступили в продажу с 20 декабря. Согласно графику, поезд отправляется из Одессы в 17:23 по нечетным дням. Стоимость билета в купе составляет 4 тысячи 200 гривен, плацкарт — около 3 000 грн. Спрос на билеты высокий, за первые часы продажи раскупили около 60% мест.

График движения поезда Одесса — Кишинев:

  • 17:23 — Одесса-Главная
  • 18:30 — Раздельная-1
  • 19:59 — Подольск
  • 20:52 — Кодыма
  • 21:16 — Рудница
  • 21:48 — Вапнярка
  • 22:22 — Жмеринка
  • 23:01 — Бар
  • 01:53 — Могилев-Подольский (стоянка 1 ч 20 мин)
  • 02:56 — Велчинец (граница, стоянка 50 мин)
  • 07:23 — Белть-Ореш
  • 11:53 — Кишинев

Проезд для грузовиков

Поскольку мост возле населенного пункта Маяки повреждён, проезд большегрузного транспорта через него ограничен. В связи с этим Национальный центр управления кризисами Республики Молдова сообщил, что часть грузопотоков — с товарами первой необходимости и гуманитарными грузами — временно перенаправят через территорию Молдовы. Рядом с пунктом пропуска Паланка-Маяки-Зручне развернули временный мобильный лагерь, где оказывают гуманитарную и первичную помощь гражданам Украины.

Напомним, мы сообщали, что из-за удара вражеского дрона по локомотиву, с рельсов сошел грузовой поезд "Харьков — Ужгород" в Житомирской области. Также мы писали, что Укрзализныця запускает дополнительные вагоны в Кишинев.

Одесса Молдова Одесская область Новости Одессы автобусы поезд
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации