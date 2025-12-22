Одесса - Кишинев: маршруты, время и стоимость поездки

Автобус Одесса-Кишинев. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Более двадцати ударов за сутки, таков результат атаки со стороны России на мост в Одесской области возле населенного пункта Маяки. Это сооружение на сегодняшний день является связующим звеном между Одессой и Бессарабией, а также является единственным кратчайшим путем в Молдову и Румынию. После прекращения движения на поврежденном участке дороги Одесса-Рени перевозчикам пришлось искать альтернативные пути. Вот только стоимость билетов и время поездки выросли в несколько раз.

Какие альтернативные пути и стоимость узнавали Новини.LIVE.

Автобусное сообщение Одесса-Кишинев

После удара по мосту в Маяках участок дороги был перекрыт. В качестве альтернативного пути в Молдову стала дорога через Винницу. Как следствие время поездки из Одессы в Кишинев в среднем стало составлять от 15 до 17 часов, а стоимость выросла до 2200 гривен с человека.

К счастью, мост выдержал российские удары и восстановить движение по нему удалось уже через несколько дней. Сегодня сообщение между Молдовой и Румынией происходит в обычном режиме. Однако перевозчики предупреждают пассажиров, что поскольку проезд на участке в Маяках осуществляется в реверсном режиме, время в пути увеличивается с 5 часов до 7-ми. Поэтому путешественникам советуют заранее это предусмотреть. Стоимость из Одессы в Кишинев на автобусе составляет 900 гривен с человека — такую цену установили два крупнейших перевозчика из Молдовы, которые осуществляют свою деятельность на данном маршруте. Однако на рынке можно найти билеты от 1 000 гривен и выше — все зависит от компании, предоставляющей свои услуги, а также класса автотранспорта.

Железнодорожное сообщение

Альтернативой автобусному маршруту стало восстановление железнодорожного сообщения, которое было остановлено с 2022 года. Однако продолжительность поездки составляет 18 часов 30 минут. Билеты поступили в продажу с 20 декабря. Согласно графику, поезд отправляется из Одессы в 17:23 по нечетным дням. Стоимость билета в купе составляет 4 тысячи 200 гривен, плацкарт — около 3 000 грн. Спрос на билеты высокий, за первые часы продажи раскупили около 60% мест.

График движения поезда Одесса — Кишинев:

17:23 — Одесса-Главная

18:30 — Раздельная-1

19:59 — Подольск

20:52 — Кодыма

21:16 — Рудница

21:48 — Вапнярка

22:22 — Жмеринка

23:01 — Бар

01:53 — Могилев-Подольский (стоянка 1 ч 20 мин)

02:56 — Велчинец (граница, стоянка 50 мин)

07:23 — Белть-Ореш

11:53 — Кишинев

Проезд для грузовиков

Поскольку мост возле населенного пункта Маяки повреждён, проезд большегрузного транспорта через него ограничен. В связи с этим Национальный центр управления кризисами Республики Молдова сообщил, что часть грузопотоков — с товарами первой необходимости и гуманитарными грузами — временно перенаправят через территорию Молдовы. Рядом с пунктом пропуска Паланка-Маяки-Зручне развернули временный мобильный лагерь, где оказывают гуманитарную и первичную помощь гражданам Украины.

Напомним, мы сообщали, что из-за удара вражеского дрона по локомотиву, с рельсов сошел грузовой поезд "Харьков — Ужгород" в Житомирской области. Также мы писали, что Укрзализныця запускает дополнительные вагоны в Кишинев.