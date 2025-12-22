Одеса — Кишинів: маршрути, час і вартість поїздки

Автобус Одеса-Кишинів. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Понад двадцять ударів за добу, такий результат атаки з боку Росії на міст на Одещині біля населеного пункту Маяки. Ця споруда на сьогоднішній день є сполучною ланкою між Одесою та Бессарабією, а також є єдиним найкоротшим шляхом до Молдови та Румунії. Після припинення руху на пошкодженій ділянці дороги Одеса-Рені перевізникам довелося шукати альтернативні шляхи. Ось тільки вартість квитків та час поїздки зросли у кілька разів.

Які альтернативні шляхи та вартість дізнавалися Новини.LIVE.

Автобусне сполучення Одеса-Кишинів

Після удару по мосту в Маяках ділянку дороги було перекрито. Як альтернативний шлях до Молдови стала дорога через Вінницю. Як наслідок час поїздки з Одеси до Кишинева в середньому став складати від 15 до 17 години, а вартість зросла до 2200 гривень з особи.

На щастя, міст витримав російські удари та відновити рух по ньому вдалося вже за кілька днів. Сьогодні сполучення між Молдовою та Румунією відбувається у звичайному режимі. Однак перевізники попереджають пасажирів, що оскільки проїзд на ділянці в Маяках здійснюється в реверсному режимі, час у дорозі збільшується з 5 години до 7-ї. Тому мандрівникам радять заздалегідь це передбачити. Вартість з Одеси до Кишинева на автобусі становить 900 гривень з особи — таку ціну встановили два найбільші перевізники з Молдови, які здійснюють свою діяльність на даному маршруті. Однак на ринку можна знайти квитки від 1 000 гривень і вище — все залежить від компанії, що надає свої послуги, а також класу автотранспорту.

Залізничне сполучення

Альтернативою автобусному маршруту стало відновлення залізничного сполучення, яке було зупинено з 2022 року. Проте тривалість поїздки становить 18 годин 30 хвилин. Квитки надійшли у продаж із 20 грудня. Згідно з графіком, поїзд відправляється з Одеси о 17:23 за непарними днями. Вартість квитка у купе складає 4 тисячі 200 гривень, плацкарт — близько 3 000 грн. Попит на квитки високий, за перші години продажу розкупили близько 60% місць.

Графік руху поїзда Одеса — Кишинів:

17:23 — Одеса-Головна

18:30 Роздільна-1

19:59 — Подільськ

20:52 — Кодима

21:16 — Рудниця

21:48 — Вапнярка

22:22 — Жмеринка

23:01 — Бар

01:53 — Могилів-Подільський (стоянка 1 год 20 хв)

02:56 — Велчинець (кордон, стоянка 50 хв)

07:23 — Белть-Ореш

11:53 — Кишинів

Проїзд для вантажівок

Оскільки міст біля населеного пункту Маяки пошкоджено, проїзд великовантажних машин через нього обмежений. У зв'язку з цим національний центр управління кризами Республіки Молдова повідомив, що частину вантажопотоків — із товарами першої потреби та гуманітарними вантажами — тимчасово перенаправлять через територію Молдови. Біля пункту пропуску Паланка-Маяки-Зручне розгорнули тимчасовий мобільний табір, де надають гуманітарну та первинну допомогу громадянам України.

