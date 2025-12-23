Проблеми на трасі Одеса-Рені: черги та закриті ділянки після обстрілів мосту біля Маяків

Затор на кордоні. Фото ілюстративне: uzhgorod.net

У вівторок, 23 грудня, на трасі Одеса-Рені виникли масштабні затори через пошкодження автомобільного мосту біля села Маяки внаслідок обстрілів. Водії змушені чекати в чергах кілька годин на дорозі до кордону з Молдовою та Румунією. Слід враховувати, що сервіс Google Maps може показувати помилкові маршрути, оскільки деякі ділянки дороги закриті для проїзду.

Про це свідчать дані сервісу Google Maps.

Затори до Молдови

Сьогодні, 23 грудні на трасі Одеса-Рені у напрямку КПП "Паланка" затори утворилися поблизу села Маяки та на виїзді. Затримки виникають через реверсний рух транспорту на мосту. Також, за повідомленнями водіїв, черги спостерігаються і на самому КПП. Також сповільнення руху є і на КПП "Старокозаче — Тудора". Рух до кордону уповільнений з тих самих причин, що і до КПП "Паланка".

Затори до Орлівки

У напрямку Орлівки ситуація значно спокійніша. Затори спостерігаються лише на транзитній ділянці поблизу кордону з Молдовою, тоді як далі рух проходить безперешкодно.

Затори до Рені

На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть" також є черги. Крім того, затримки руху зафіксовані на під’їзді до транзитної ділянки на КПП "Паланка" через значну інтенсивність транспортного потоку. Водіям рекомендують враховувати ці затримки при плануванні поїздок та бути готовими до можливого очікування на під’їзних маршрутах.

Нагадаємо, ми повідомляли, що Молдова вводить нові правила для водіїв з України — тепер потрібен спеціальний документ. Також ми писали про те, як та за скільки доїхати до Молдови з Одеси.