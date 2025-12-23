Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Затори на кордоні з Молдовою — ситуація на трасі Одеса-Рені

Затори на кордоні з Молдовою — ситуація на трасі Одеса-Рені

Ua ru
Дата публікації: 23 грудня 2025 14:25
Проблеми на трасі Одеса-Рені: черги та закриті ділянки після обстрілів мосту біля Маяків
Затор на кордоні. Фото ілюстративне: uzhgorod.net

У вівторок, 23 грудня, на трасі Одеса-Рені виникли масштабні затори через пошкодження автомобільного мосту біля села Маяки внаслідок обстрілів. Водії змушені чекати в чергах кілька годин на дорозі до кордону з Молдовою та Румунією. Слід враховувати, що сервіс Google Maps може показувати помилкові маршрути, оскільки деякі ділянки дороги закриті для проїзду.

Про це свідчать дані сервісу Google Maps.

Реклама
Читайте також:

Затори до Молдови

Сьогодні, 23 грудні на трасі Одеса-Рені у напрямку КПП "Паланка" затори утворилися поблизу села Маяки та на виїзді. Затримки виникають через реверсний рух транспорту на мосту. Також, за повідомленнями водіїв, черги спостерігаються і на самому КПП. Також сповільнення руху є і на КПП "Старокозаче — Тудора". Рух до кордону уповільнений з тих самих причин, що і до КПП "Паланка".

Затори до Орлівки

У напрямку Орлівки ситуація значно спокійніша. Затори спостерігаються лише на транзитній ділянці поблизу кордону з Молдовою, тоді як далі рух проходить безперешкодно.

Затори до Рені

На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть" також є черги. Крім того, затримки руху зафіксовані на під’їзді до транзитної ділянки на КПП "Паланка" через значну інтенсивність транспортного потоку. Водіям рекомендують враховувати ці затримки при плануванні поїздок та бути готовими до можливого очікування на під’їзних маршрутах.

Нагадаємо, ми повідомляли, що Молдова вводить нові правила для водіїв з України — тепер потрібен спеціальний документ. Також ми писали про те, як та за скільки доїхати до Молдови з Одеси.

 

Одеса КПП дороги авто Одеська область затори Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації