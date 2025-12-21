Відео
Головна Одеса Виїзд до Молдови — без цього документа можуть не впустити

Виїзд до Молдови — без цього документа можуть не впустити

Ua ru
Дата публікації: 21 грудня 2025 19:36
В’їзд до Молдови: кого розвертають на кордоні
Прикордонник перевіряє документи. Фото ілюстративне: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

На кордоні з Молдовою діють вимоги, через які частині українських водіїв відмовляють у в’їзді. Авто без сертифіката техогляду розвертають назад без винятку.

Які документи тепер обов’язкові на кордоні з Молдовою — розказують Новини.LIVE.

Нові вимоги для подорожей до Молдови

Без довідки про технічний стан автомобіля водіїв просто не пропустять. Отримати цей документ можна лише після проходження техогляду на сертифікованій станції, де перевіряють гальма, освітлення, вихлопну систему та інші параметри безпеки.

Що потрібно мати при собі

Крім техогляду, для безперешкодного перетину молдовського кордону потрібні такі документи:

  • чинний біометричний або закордонний паспорт;
  • водійське посвідчення (краще — міжнародного зразка);
  • техпаспорт на автомобіль;
  • "Зелена карта" — міжнародна страховка;
  • віньєтка — підтвердження сплати дорожнього збору Молдови.

Якщо з вами подорожує дитина — необхідно мати її паспорт або свідоцтво про народження, а у випадку поїздки лише з одним із батьків — ще й нотаріально завірену згоду на виїзд.

Що заборонено ввозити до Молдови

Молдовські прикордонники нагадують про суворі правила ввезення речей. Під забороною — зброя, наркотики, рецептурні ліки без призначення лікаря, м’ясо, молочні продукти, мед і саджанці без документів. За порушення передбачена конфіскація товару та штраф.

Нагадаємо, рух трасою М-15 Одеса-Рені через село Маяки відновлений після російської атаки по інфраструктурі. Водночас на кордоні не пропускають міжнародних перевізників пасажирів і вантажів без єЧерги.

Молдова Одеська область Новини Одеси документи техогляд виїзд за кордон
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
