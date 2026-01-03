Видео
Главная Одесса Пробки и очереди на трассе Одесса-Рени — ситуация сегодня вечером

Пробки и очереди на трассе Одесса-Рени — ситуация сегодня вечером

Дата публикации 3 января 2026 17:12
Пробки на трассе Одесса-Рени: граница с Молдовой и Румынией
Машины в очереди на границе. Фото: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Вечером 3 января движение в направлении границ с Молдовой осложнилось. На трассе Одесса-Рени собрались пробки, а на контрольно-пропускных пунктах наблюдаются длинные очереди.

О пробках и очередях свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Пробки на трассе Одесса-Рени

Самая сложная ситуация сложилась вблизи села Маяки. Здесь колонна автомобилей растянулась на несколько километров, а движение местами практически остановилось. Похожие задержки фиксируют и перед контрольно-пропускным пунктом в пределах Нижнеднестровского национального парка.

Затори та черги на трасі Одеса-Рені — ситуація сьогодні увечері - фото 1
Дорога к Паланке. Фото: скриншот с Google Maps
Довгі затори на трасі Одеса-Рені — що відбувається на кордонах - фото 1
Дорога к Старокозачьему. Фото: скриншот из Google Maps

Проблемы есть и на подъезде к КПП "Старокозачье — Тудора". Участок обозначен красным цветом, что свидетельствует о медленном движении. Очереди образуются как на выезд из Украины, так и в обратном направлении.

Пробки до Орловки

В направлении Орловки ситуация менее напряженная. Скопление транспорта иногда наблюдается на трассе М-15 вблизи Татарбунар и Броски. В то же время эти пробки не имеют критического влияния на общий трафик. В самой Орловке проблем с движением нет.

Затори та черги на трасі Одеса-Рені — ситуація сьогодні увечері - фото 3
Дорога к Орловке. Фото: скриншот с Google Maps

На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть" очередей на выезд в Молдову пока нет. Однако на въезде в Украину водители попадают в пробку, которая на картах обозначена красным цветом.

Черги на кордоні — на трасі Одеса-Рені ускладнений рух до Молдови - фото 4
Дорога в Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, почти все пункты пропуска на границе Украины утром в субботу, 3 января, были переполнены автомобилями. Также мы писали, с какой суммой пропускают за границу в 2026.

Одесса Молдова авто Одесская область Новости Одессы выезд за границу
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
