Пробки на границах в Одесской области: где водители стоят часами

Машины в очереди на границе. Фото: кадр из видео

В субботу, 3 января, поездка к границам в Одесской области для многих водителей затянется на часы. Самая сложная ситуация сложилась на трассе Одесса-Рени в направлении Молдовы.

О пробках и очередях свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Пробки на трассе Одесса-Рени

Самые большие пробки вблизи села Маяки, где недавно возобновили движение в сторону Бессарабии после повреждения российскими дронами моста. Здесь колонны автомобилей растянулись на несколько километров, а скорость движения местами сводится к минимуму. Аналогичная ситуация наблюдается и перед пунктом пропуска в пределах Нижнеднестровского национального парка.

КПП "Паланка — Маяки — Удобное". Фото: скриншот с Google Maps

Проблемным остается и подъезд к КПП "Старокозачье — Тудора". Участок дороги на картах обозначен красным цветом, что свидетельствует о медленном движении. Очереди скапливаются как на выезд из Украины, так и в обратном направлении.

КПП "Старокозачье — Тудора". Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Орловки

В сторону Орловки ситуация несколько спокойнее. Скопление транспорта фиксируют на трассе М-15 вблизи Татарбунар, Броски и Измаила, а также в самой Орловке. Впрочем, эти пробки не влияют критически на общее движение.

Дорога к Орловке. Фото: скриншот с Google Maps

На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть" очередей на выезд в Молдову пока нет. В то же время на въезде в Украину водители попадают в пробку, которую сервис Google Maps также обозначает красным цветом.

Дорога в Рени. Фото: скриншот с Google Maps

