Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Выезд за границу — где водители стоят на трассе Одесса-Рени

Выезд за границу — где водители стоят на трассе Одесса-Рени

Ua ru
Дата публикации 3 января 2026 09:17
Пробки на границах в Одесской области: где водители стоят часами
Машины в очереди на границе. Фото: кадр из видео

В субботу, 3 января, поездка к границам в Одесской области для многих водителей затянется на часы. Самая сложная ситуация сложилась на трассе Одесса-Рени в направлении Молдовы.

О пробках и очередях свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Реклама
Читайте также:

Пробки на трассе Одесса-Рени

Самые большие пробки вблизи села Маяки, где недавно возобновили движение в сторону Бессарабии после повреждения российскими дронами моста. Здесь колонны автомобилей растянулись на несколько километров, а скорость движения местами сводится к минимуму. Аналогичная ситуация наблюдается и перед пунктом пропуска в пределах Нижнеднестровского национального парка.

Виїзд за кордон — де водії стоять найдовше на трасі Одеса-Рені - фото 1
КПП "Паланка — Маяки — Удобное". Фото: скриншот с Google Maps

Проблемным остается и подъезд к КПП "Старокозачье — Тудора". Участок дороги на картах обозначен красным цветом, что свидетельствует о медленном движении. Очереди скапливаются как на выезд из Украины, так и в обратном направлении.

Виїзд за кордон — де водії стоять найдовше на трасі Одеса-Рені - фото 2
КПП "Старокозачье — Тудора". Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Орловки

В сторону Орловки ситуация несколько спокойнее. Скопление транспорта фиксируют на трассе М-15 вблизи Татарбунар, Броски и Измаила, а также в самой Орловке. Впрочем, эти пробки не влияют критически на общее движение.

Виїзд за кордон — де водії стоять найдовше на трасі Одеса-Рені - фото 3
Дорога к Орловке. Фото: скриншот с Google Maps

На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть" очередей на выезд в Молдову пока нет. В то же время на въезде в Украину водители попадают в пробку, которую сервис Google Maps также обозначает красным цветом.

Виїзд за кордон — де водії стоять найдовше на трасі Одеса-Рені - фото 4
Дорога в Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, когда украинцам придется платить за въезд в Германию и сколько это будет стоить. Также мы писали, сколько валюты можно будет ввезти в Украину в 2026 году.

Одесса Одесская область пробки Новости Одессы очереди на границе выезд за границу
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации