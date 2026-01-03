Затори на кордонах на Одещині: де водії стоять годинами

Автівки в черзі на кордоні. Фото: кадр з відео

У суботу, 3 січня, поїздка до кордонів на Одещині для багатьох водіїв затягнеться на години. Найскладніша ситуація склалася на трасі Одеса-Рені у напрямку Молдови.

Про затори та черги свідчать дані сервісу Google Maps.

Затори на трасі Одеса-Рені

Найбільші затори поблизу села Маяки, де нещодавно відновили рух у бік Бессарабії після пошкодження російськими дронами моста. Тут колони автомобілів розтягнулися на кілька кілометрів, а швидкість руху подекуди зводиться до мінімуму. Аналогічна ситуація спостерігається і перед пунктом пропуску в межах Нижньодністровського національного парку.

КПП "Паланка — Маяки — Удобное". Фото: скриншот з Google Maps

Проблемним залишається й під’їзд до КПП "Старокозаче — Тудора". Ділянка дороги на картах позначена червоним кольором, що свідчить про повільний рух. Черги накопичуються як на виїзд з України, так і у зворотному напрямку.

КПП "Старокозаче — Тудора". Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Орлівки

У бік Орлівки ситуація дещо спокійніша. Скупчення транспорту фіксують на трасі М-15 поблизу Татарбунар, Броски та Ізмаїла, а також у самій Орлівці. Втім, ці затори не впливають критично на загальний рух.

Дорога до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть" черг на виїзд до Молдови наразі немає. Водночас на в’їзді в Україну водії потрапляють у затор, який сервіс Google Maps також позначає червоним кольором.

Дорога до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Дорога до Рені. Фото: скриншот з Google Maps