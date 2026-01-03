Відео
Головна Одеса Затори та черги на трасі Одеса-Рені — ситуація сьогодні увечері

Ua ru
Дата публікації: 3 січня 2026 17:12
Затори на трасі Одеса-Рені: кордон з Молдовою та Румунією
Автівки в черзі на кордоні. Фото: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Увечері 3 січня рух у напрямку кордонів з Молдовою ускладнився. На трасі Одеса-Рені зібралися затори, а на контрольно-пропускних пунктах спостерігаються довгі  черги.

Про затори та черги свідчать дані сервісу Google Maps.

Читайте також:

Затори на трасі Одеса-Рені

Найскладніша ситуація склалася поблизу села Маяки. Тут колона автомобілів розтягнулася на кілька кілометрів, а рух місцями практично зупинився. Схожі затримки фіксують і перед контрольно-пропускним пунктом у межах Нижньодністровського національного парку.

Затори та черги на трасі Одеса-Рені — ситуація сьогодні увечері - фото 1
Дорога до Паланки. Фото: скриншот з Google Maps
Довгі затори на трасі Одеса-Рені — що відбувається на кордонах - фото 1
Дорога до Старокозачого. Фото: скриншот з Google Maps

Проблеми є і на під’їзді до КПП "Старокозаче — Тудора". Ділянка позначена червоним кольором, що свідчить про повільний рух. Черги утворюються як на виїзд з України, так і у зворотному напрямку.

Затори до Орлівки

У напрямку Орлівки ситуація менш напружена. Скупчення транспорту подекуди спостерігається на трасі М-15 поблизу Татарбунар та Броски. Водночас ці затори не мають критичного впливу на загальний трафік. У самій Орлівці проблем з рухом немає.

Затори та черги на трасі Одеса-Рені — ситуація сьогодні увечері - фото 3
Дорога до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть" черг на виїзд до Молдови наразі немає. Проте на в’їзді в Україну водії потрапляють у затор, який на картах позначений червоним кольором.

Черги на кордоні — на трасі Одеса-Рені ускладнений рух до Молдови - фото 4
Дорога до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, майже всі пункти пропуску на кордоні України вранці в суботу, 3 січня, були переповнені автівками. Також ми писали, з якою сумою пропускають за кордон у 2026.

Одеса Молдова авто Одеська область Новини Одеси виїзд за кордон
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
