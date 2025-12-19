Видео
Продукты дорожают — что на самом деле толкает цены вверх

Продукты дорожают — что на самом деле толкает цены вверх

Ua ru
Дата публикации 19 декабря 2025 16:16
Рост цен на продукты в Украине: объяснение экономиста
Прилавок с овощами на одесском базаре. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Украинцы все чаще замечают рост цен на базовые продукты. Многие связывают это с планами повышения зарплат и пенсий. Впрочем причина значительно проще. Решающую роль играет поведение покупателей и законы рынка.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал экономист Эдуард Каражия.

Поднятие цен на продукты

По словам экспертов, государство почти не влияет на цены большинства продуктов. Их формирует рынок, а бизнес ориентируется на ожидания и реакцию потребителей. Когда появляются новости о возможном росте доходов населения, продавцы часто поднимают цены заранее. Экономист Эдуард Каражия объясняет, что ключевым фактором является спрос. Если люди продолжают покупать товары по более высокой цене, бизнес воспринимает это как норму и оставляет новые ценники. Если же покупатели начинают экономить, рынок постепенно вынужден корректировать завышенные цены.

"У нас это повторяется постоянно: как только появляются разговоры о повышении пенсий или зарплат, цены растут еще до этого. Все зависит от реакции людей. Покупают — цена закрепляется, не покупают — она может пойти вниз", — отмечает экономист.

Що впливає на зростання цін на продукти
Экономист Эдуард Каражия во время интервью. Фото: Новини.LIVE

Он также добавляет, что рост цен является типичным для стран, которые переживают экономические потрясения. В то же время в Украине, по его словам, инфляция остается контролируемой, а Национальный банк вовремя реагирует на риски. Ожидания относительно 2026 года не предусматривают резкого скачка цен, поэтому существенного падения покупательной способности эксперты не прогнозируют.

Напомним, мы сообщали о том, что будет с курсом доллара в 2026 году. Также мы писали о том, какие цены на мясо на одесском рынке перед праздниками.

Одесса продукты Одесская область Новости Одессы экономика цены
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
