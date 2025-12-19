Рост цен на продукты в Украине: объяснение экономиста

Прилавок с овощами на одесском базаре. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Украинцы все чаще замечают рост цен на базовые продукты. Многие связывают это с планами повышения зарплат и пенсий. Впрочем причина значительно проще. Решающую роль играет поведение покупателей и законы рынка.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал экономист Эдуард Каражия.

Поднятие цен на продукты

По словам экспертов, государство почти не влияет на цены большинства продуктов. Их формирует рынок, а бизнес ориентируется на ожидания и реакцию потребителей. Когда появляются новости о возможном росте доходов населения, продавцы часто поднимают цены заранее. Экономист Эдуард Каражия объясняет, что ключевым фактором является спрос. Если люди продолжают покупать товары по более высокой цене, бизнес воспринимает это как норму и оставляет новые ценники. Если же покупатели начинают экономить, рынок постепенно вынужден корректировать завышенные цены.

"У нас это повторяется постоянно: как только появляются разговоры о повышении пенсий или зарплат, цены растут еще до этого. Все зависит от реакции людей. Покупают — цена закрепляется, не покупают — она может пойти вниз", — отмечает экономист.

Экономист Эдуард Каражия во время интервью. Фото: Новини.LIVE

Он также добавляет, что рост цен является типичным для стран, которые переживают экономические потрясения. В то же время в Украине, по его словам, инфляция остается контролируемой, а Национальный банк вовремя реагирует на риски. Ожидания относительно 2026 года не предусматривают резкого скачка цен, поэтому существенного падения покупательной способности эксперты не прогнозируют.

