Зростання цін на продукти в Україні: пояснення економіста

Українці дедалі частіше помічають зростання цін на базові продукти. Чимало людей пов’язують це з планами підвищення зарплат і пенсій. Втім причина значно простіша. Вирішальну роль відіграє поведінка покупців і закони ринку.

Про це журналістам Новини.LIVE розповів економіст Едуард Каражия.

Підняття цін на продукти

За словами експертів, держава майже не впливає на ціни більшості продуктів. Їх формує ринок, а бізнес орієнтується на очікування та реакцію споживачів. Коли з’являються новини про можливе зростання доходів населення, продавці часто піднімають ціни заздалегідь. Економіст Едуард Каражия пояснює, що ключовим фактором є попит. Якщо люди продовжують купувати товари за вищою ціною, бізнес сприймає це як норму й залишає нові цінники. Якщо ж покупці починають економити, ринок поступово змушений коригувати завищені ціни.

"У нас це повторюється постійно: щойно з’являються розмови про підвищення пенсій чи зарплат, ціни зростають ще до цього. Все залежить від реакції людей. Купують — ціна закріплюється, не купують — вона може піти вниз", — зазначає економіст.

Він також додає, що зростання цін є типовим для країн, які переживають економічні потрясіння. Водночас в Україні, за його словами, інфляція залишається контрольованою, а Національний банк вчасно реагує на ризики. Очікування щодо 2026 року не передбачають різкого стрибка цін, тож істотного падіння купівельної спроможності експерти не прогнозують.

