Україна
Головна Одеса Продукти дорожчають — що насправді штовхає ціни вгору

Продукти дорожчають — що насправді штовхає ціни вгору

Ua ru
Дата публікації: 19 грудня 2025 16:16
Зростання цін на продукти в Україні: пояснення економіста
Прилавок з овочами на одеському базарі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Українці дедалі частіше помічають зростання цін на базові продукти. Чимало людей пов’язують це з планами підвищення зарплат і пенсій. Втім причина значно простіша. Вирішальну роль відіграє поведінка покупців і закони ринку.

Про це журналістам Новини.LIVE розповів економіст Едуард Каражия.

Підняття цін на продукти

За словами експертів, держава майже не впливає на ціни більшості продуктів. Їх формує ринок, а бізнес орієнтується на очікування та реакцію споживачів. Коли з’являються новини про можливе зростання доходів населення, продавці часто піднімають ціни заздалегідь. Економіст Едуард Каражия пояснює, що ключовим фактором є попит. Якщо люди продовжують купувати товари за вищою ціною, бізнес сприймає це як норму й залишає нові цінники. Якщо ж покупці починають економити, ринок поступово змушений коригувати завищені ціни.

"У нас це повторюється постійно: щойно з’являються розмови про підвищення пенсій чи зарплат, ціни зростають ще до цього. Все залежить від реакції людей. Купують — ціна закріплюється, не купують — вона може піти вниз", — зазначає економіст.

Що впливає на зростання цін на продукти
Економіст Едуард Каражия під час інтерв'ю. Фото: Новини.LIVE

Він також додає, що зростання цін є типовим для країн, які переживають економічні потрясіння. Водночас в Україні, за його словами, інфляція залишається контрольованою, а Національний банк вчасно реагує на ризики. Очікування щодо 2026 року не передбачають різкого стрибка цін, тож істотного падіння купівельної спроможності експерти не прогнозують.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що буде з курсом долара у 2026 році. Також ми писали про те, які ціни на м'ясо на одеському ринку перед святами.

Одеса продукти Одеська область Новини Одеси економіка ціни
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
