Ціни на м’ясо в Одесі взимку: скільки коштує на базарі

М'ясний ряд на ринку. Фото: Новини.LIVE

Зимовий сезон поступово впливає на ціни продуктів в Одесі. Холод, перебої зі світлом і менший потік покупців змінюють ринкову динаміку. Напередодні свят продавці очікують нових коригувань цін на м'ясо.

Журналісти Новини.LIVE завітали на Київський ринок в Одесі та дізналися актуальні ціни на м'ясо.

М’ясні ряди

На Київському базарі в Одесі ситуація з м’ясом наразі спокійна. Продавці кажуть, що попит є, але без ажіотажу. Найчастіше покупці обирають товар під свій бюджет. Різких змін у цінниках поки не видно.

"Поки ще не піднімали ціни, все більш-менш стабільно. Покупців небагато, бо світло впливає. Думаю, що загалом не буде дуже великого підняття вартості", — розповідає продавчиня Світлана.

Продавчиня Світлана за прилавком. Фото: Новини.LIVE

Ціни на м'ясо

Вартість м’яса на прилавках Київського базару залишається в межах звичних показників. Асортимент широкий — від телятини до птиці. Ціни залежать від виду м’яса та частини туші.

Телятина — 380 грн/кг

Телятина з кісткою — 230 грн/кг

Кролик — 250 грн/кг

Свинина — 260 грн/кг

Перепілка — 380 грн/кг

Вирізка — 350 грн/кг

Підчеревок — 280 грн/кг

Фарш — 250–260 грн/кг

Курка — 160 грн/кг

Куряче філе — 250 грн/кг

Курча ціле — 160 грн/шт

"Бульйонна" курка — 180 грн/кг

Курка на базарі. Фото: Новини.LIVE

Продавці не виключають, що ближче до свят окремі позиції можуть подорожчати. Водночас частина продукції, навпаки, може втримати нинішню ціну через слабший попит.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що на одеському базарі стрімко зросли ціни на рибу. Також ми писали про те, скільки коштують фрукти на ринку перед святами.