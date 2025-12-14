Відео
Ціни на зелень в Одесі перед святами — що здорожчало

Ціни на зелень в Одесі перед святами — що здорожчало

Ua ru
Дата публікації: 14 грудня 2025 15:25
Ціни на зелень в Одесі: як вимкнення світла вплинули на ринок
Зелень на прилавку ринку. Фото: Новини.LIVE

На Київському базарі в Одесі зелень швидко реагує на перебої з електрикою та зменшення потоку покупців і тому уже спостерігається здорожчання. Продавці визнають, що без холодильників товар псується швидше, а торгівля падає.

Які ціни на зелень на ринках Одеси дізнавалися журналісти Новини.LIVE.

Товар псується швидше

Постійні вимкнення світла стали головною проблемою для продавців зелені. Через зупинку холодильного обладнання частина товару втрачає свіжість уже наприкінці дня.

"Торгівля дуже впала, мабуть, через відключення світла", — каже продавчиня Оксана.

Продавці розповідають, що доводиться утилізувати частину зелені, яка не витримує кількагодинних простоїв без охолодження. Людей на ринку стало помітно менше, особливо у вечірні години. Дехто намагається пристосуватися, привозячи менше товару, щоб уникнути збитків. Інші змушені зберігати продукцію вдома в холоді, хоча це теж не гарантує свіжість.

Ціни на зелень в Одесі

На ринку нині такі ціни:

  • айсберг — 100 грн/шт
  • пекінська капуста — 50 грн/кг
  • кріп — 20 грн/пучок
  • рукола — 35 грн/100 г
  • шпинат — 25 грн/пучок.

Нагадаємо, на Київському базарі в Одесі ціни на овочі поступово зростають. Також ми писали, які продукти подорожчають у січні.

Одеса продукти ринок Одеська область Новини Одеси ціни
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
