Цены на зелень в Одессе перед праздниками — что подорожало

Цены на зелень в Одессе перед праздниками — что подорожало

Ua ru
Дата публикации 14 декабря 2025 15:25
Цены на зелень в Одессе: как отключение света повлияли на рынок
Зелень на прилавке рынка. Фото: Новини.LIVE

На Киевском базаре в Одессе зелень быстро реагирует на перебои с электричеством и уменьшение потока покупателей и поэтому уже наблюдается подорожание. Продавцы признают, что без холодильников товар портится быстрее, а торговля падает.

Какие цены на зелень на рынках Одессы узнавали журналисты Новини.LIVE.

Товар портится быстрее

Постоянные отключения света стали главной проблемой для продавцов зелени. Из-за остановки холодильного оборудования часть товара теряет свежесть уже в конце дня.

"Торговля очень упала, видимо, из-за отключения света", — говорит продавщица Оксана.

Продавцы рассказывают, что приходится утилизировать часть зелени, которая не выдерживает многочасовых простоев без охлаждения. Людей на рынке стало заметно меньше, особенно в вечерние часы. Некоторые пытаются приспособиться, привозя меньше товара, чтобы избежать убытков. Другие вынуждены хранить продукцию дома в холоде, хотя это тоже не гарантирует свежесть.

Цены на зелень в Одессе

На рынке сейчас такие цены:

  • айсберг — 100 грн/шт
  • пекинская капуста — 50 грн/кг
  • укроп — 20 грн/пучок
  • руккола — 35 грн/100 г
  • шпинат — 25 грн/пучок.

Напомним, на Киевском базаре в Одессе цены на овощи постепенно растут. Также мы писали, какие продукты подорожают в январе.

Одесса продукты рынок Одесская область Новости Одессы цены
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
