Цены на мясо в Одессе зимой: сколько стоит на базаре

Мясной ряд на рынке. Фото: Новини.LIVE

Зимний сезон постепенно влияет на цены продуктов в Одессе. Холод, перебои со светом и меньший поток покупателей меняют рыночную динамику. В преддверии праздников продавцы ожидают новых корректировок цен на мясо.

Журналисты Новини.LIVE посетили Киевский рынок в Одессе и узнали актуальные цены на мясо.

Мясные ряды

На Киевском базаре в Одессе ситуация с мясом пока спокойная. Продавцы говорят, что спрос есть, но без ажиотажа. Чаще всего покупатели выбирают товар под свой бюджет. Резких изменений в ценниках пока не видно.

"Пока еще не поднимали цены, все более-менее стабильно. Покупателей немного, потому что свет влияет. Думаю, что в целом не будет очень большого поднятия стоимости", — рассказывает продавец Светлана.

Продавщица Светлана за прилавком. Фото: Новини.LIVE

Цены на мясо

Стоимость мяса на прилавках Киевского базара остается в пределах привычных показателей. Ассортимент широкий — от телятины до птицы. Цены зависят от вида мяса и части туши.

Телятина — 380 грн/кг

Телятина с костью — 230 грн/кг

Кролик — 250 грн/кг

Свинина — 260 грн/кг

Перепелка — 380 грн/кг

Вырезка — 350 грн/кг

Подчеревок — 280 грн/кг

Фарш — 250-260 грн/кг

Курица — 160 грн/кг

Куриное филе — 250 грн/кг

Цыпленок целый — 160 грн/шт

"Бульонная" курица — 180 грн/кг

Курица на базаре. Фото: Новини.LIVE

Продавцы не исключают, что ближе к праздникам отдельные позиции могут подорожать. В то же время часть продукции, наоборот, может удержать нынешнюю цену из-за более слабого спроса.

