Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Цены удивят — стоимость мяса на одесском базаре

Цены удивят — стоимость мяса на одесском базаре

Ua ru
Дата публикации 17 декабря 2025 17:15
Цены на мясо в Одессе зимой: сколько стоит на базаре
Мясной ряд на рынке. Фото: Новини.LIVE

Зимний сезон постепенно влияет на цены продуктов в Одессе. Холод, перебои со светом и меньший поток покупателей меняют рыночную динамику. В преддверии праздников продавцы ожидают новых корректировок цен на мясо.

Журналисты Новини.LIVE посетили Киевский рынок в Одессе и узнали актуальные цены на мясо.

Реклама
Читайте также:

Мясные ряды

На Киевском базаре в Одессе ситуация с мясом пока спокойная. Продавцы говорят, что спрос есть, но без ажиотажа. Чаще всего покупатели выбирают товар под свой бюджет. Резких изменений в ценниках пока не видно.

"Пока еще не поднимали цены, все более-менее стабильно. Покупателей немного, потому что свет влияет. Думаю, что в целом не будет очень большого поднятия стоимости", — рассказывает продавец Светлана.

Ціни на м'ясо в Одесі
Продавщица Светлана за прилавком. Фото: Новини.LIVE

Цены на мясо

Стоимость мяса на прилавках Киевского базара остается в пределах привычных показателей. Ассортимент широкий — от телятины до птицы. Цены зависят от вида мяса и части туши.

  • Телятина — 380 грн/кг
  • Телятина с костью — 230 грн/кг
  • Кролик — 250 грн/кг
  • Свинина — 260 грн/кг
  • Перепелка — 380 грн/кг
  • Вырезка — 350 грн/кг
  • Подчеревок — 280 грн/кг
  • Фарш — 250-260 грн/кг
  • Курица — 160 грн/кг
  • Куриное филе — 250 грн/кг
  • Цыпленок целый — 160 грн/шт
  • "Бульонная" курица — 180 грн/кг
Ціни на м'ясо в Одесі
Курица на базаре. Фото: Новини.LIVE

Продавцы не исключают, что ближе к праздникам отдельные позиции могут подорожать. В то же время часть продукции, наоборот, может удержать нынешнюю цену из-за более слабого спроса.

Напомним, мы сообщали о том, что на одесском базаре стремительно выросли цены на рыбу. Также мы писали о том, сколько стоят фрукты на рынке перед праздниками.

Одесса рынок Одесская область мясо Новости Одессы цены
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации