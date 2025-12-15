Цены на рыбу на рынке в Одессе перед праздниками

Рыба на прилавке одесского рынка. Фото: Новини.LIVE

Зимний сезон постепенно толкает цены на продукты вверх, но на одесских базарах это пока ощущается не везде. Заметнее всего подорожала скумбрия, тогда как большинство рыбы и морепродуктов остались на прежнем уровне.

Журналисты Новини.LIVE проверили актуальные цены на Киевском базаре в Одессе.

Реклама

Читайте также:

Рыбный ряд

На рыбном ряду на этой неделе без резких скачков, но с одним исключением. Продавцы говорят, что основная масса товара продается по тем же ценам, что и раньше. Больше всего подорожала скумбрия — как свежая, так и копченая. Причина — сложная логистика, колебания валют и высокий спрос накануне праздников.

"Стоимость нашего товара почти не изменилась, только скумбрия очень подорожала. Раньше она была по 230-250 гривен, а сейчас уже 380. Из-за этого и копченая скумбрия поднялась в цене", — рассказывает продавец Наталья.

Продавщица Наталья рассказывает о ценах. Фото: Новини.LIVE

Цены на рыбу

Несмотря на зиму и перебои со светом, ассортимент на прилавках остается стабильным. Покупатели чаще берут рыбу для ухи, запекания и праздничного стола. Наибольший спрос — на доступные позиции, которые долго держат цену.

Рыба и морепродукты:

Сельдь копченая — 230 грн/кг

Хамса, матиас, сельдь малосольная — 180 грн/кг

Килька балтийская — 170 грн/кг

Килька свежемороженая — 170 грн/кг

Мойва — 220 грн/кг

Салака — 120 грн/кг

Аргентина (морской судачок) — 150 грн/кг

Брюшко форели — 260 грн/кг

Обрез семги — 600 грн/кг

Хребты рыбные — 110 грн/кг

Хек молочный — 185 грн/кг

Скумбрия свежемороженая — 380 грн/кг

Скумбрия копченая — до 600 грн/кг

Креветки крупные — 450 грн/кг

Креветки мелкие — 350 грн/кг

Креветки королевские (сырые) — 450 грн/кг

Кальмар — 300 грн/кг

Морской коктейль — 300 грн/кг

Мидия вареная чилийская — 320 грн/кг

Лосось/семга норвежская — около 700 грн/кг

Цены на рыбу в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на общий рост расходов и меньший поток покупателей, Киевский базар в Одессе сохраняет репутацию места с умеренными ценами. Продавцы прогнозируют, что ближе к праздникам могут подорожать наиболее востребованные позиции, но резких скачков пока не ожидают.

Красная рыба на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Напомним, мы сообщали о том, сколько стоит зелень на одесском базаре. Также мы писали о том, как изменились цены на овощи в Одессе перед праздниками.