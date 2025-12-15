Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Цены стремительно выросли — стоимость рыбы на одесском базаре

Цены стремительно выросли — стоимость рыбы на одесском базаре

Ua ru
Дата публикации 15 декабря 2025 18:10
Цены на рыбу на рынке в Одессе перед праздниками
Рыба на прилавке одесского рынка. Фото: Новини.LIVE

Зимний сезон постепенно толкает цены на продукты вверх, но на одесских базарах это пока ощущается не везде. Заметнее всего подорожала скумбрия, тогда как большинство рыбы и морепродуктов остались на прежнем уровне.

Журналисты Новини.LIVE проверили актуальные цены на Киевском базаре в Одессе.

Реклама
Читайте также:

Рыбный ряд

На рыбном ряду на этой неделе без резких скачков, но с одним исключением. Продавцы говорят, что основная масса товара продается по тем же ценам, что и раньше. Больше всего подорожала скумбрия — как свежая, так и копченая. Причина — сложная логистика, колебания валют и высокий спрос накануне праздников.

"Стоимость нашего товара почти не изменилась, только скумбрия очень подорожала. Раньше она была по 230-250 гривен, а сейчас уже 380. Из-за этого и копченая скумбрия поднялась в цене", — рассказывает продавец Наталья.

Скільки коштує риба на базарі в Одесі
Продавщица Наталья рассказывает о ценах. Фото: Новини.LIVE

Цены на рыбу

Несмотря на зиму и перебои со светом, ассортимент на прилавках остается стабильным. Покупатели чаще берут рыбу для ухи, запекания и праздничного стола. Наибольший спрос — на доступные позиции, которые долго держат цену.

Рыба и морепродукты:

  • Сельдь копченая — 230 грн/кг
  • Хамса, матиас, сельдь малосольная — 180 грн/кг
  • Килька балтийская — 170 грн/кг
  • Килька свежемороженая — 170 грн/кг
  • Мойва — 220 грн/кг
  • Салака — 120 грн/кг
  • Аргентина (морской судачок) — 150 грн/кг
  • Брюшко форели — 260 грн/кг
  • Обрез семги — 600 грн/кг
  • Хребты рыбные — 110 грн/кг
  • Хек молочный — 185 грн/кг
  • Скумбрия свежемороженая — 380 грн/кг
  • Скумбрия копченая — до 600 грн/кг
  • Креветки крупные — 450 грн/кг
  • Креветки мелкие — 350 грн/кг
  • Креветки королевские (сырые) — 450 грн/кг
  • Кальмар — 300 грн/кг
  • Морской коктейль — 300 грн/кг
  • Мидия вареная чилийская — 320 грн/кг
  • Лосось/семга норвежская — около 700 грн/кг
Скільки коштує риба на базарі в Одесі
Цены на рыбу в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на общий рост расходов и меньший поток покупателей, Киевский базар в Одессе сохраняет репутацию места с умеренными ценами. Продавцы прогнозируют, что ближе к праздникам могут подорожать наиболее востребованные позиции, но резких скачков пока не ожидают.

Скільки коштує риба на базарі в Одесі
Красная рыба на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Напомним, мы сообщали о том, сколько стоит зелень на одесском базаре. Также мы писали о том, как изменились цены на овощи в Одессе перед праздниками.

Одесса рынок Одесская область Новости Одессы цены рыба морепродукты
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации