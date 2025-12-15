Ціни на рибу на ринку в Одесі перед святами

Риба на прилавку одеського ринку. Фото: Новини.LIVE

Зимовий сезон поступово штовхає ціни на продукти вгору, але на одеських базарах це поки відчувається не всюди. Найпомітніше подорожчала скумбрія, тоді як більшість риби та морепродуктів залишилися на колишньому рівні.

Журналісти Новини.LIVE перевірили актуальні ціни на Київському базарі в Одесі.

Рибний ряд

На рибному ряду цього тижня без різких стрибків, але з одним винятком. Продавці кажуть, що основна маса товару продається за тими ж цінами, що й раніше. Найбільше подорожчала скумбрія — як свіжа, так і копчена. Причина — складна логістика, коливання валют і високий попит напередодні свят.

"Вартість нашого товару майже не змінилася, тільки скумбрія дуже подорожчала. Раніше вона була по 230–250 гривень, а зараз уже 380. Через це і копчена скумбрія піднялася в ціні", — розповідає продавчиня Наталя.

Продавчиня Наталя розповідає про ціни. Фото: Новини.LIVE

Ціни на рибу

Попри зиму та перебої зі світлом, асортимент на прилавках залишається стабільним. Покупці частіше беруть рибу для юшки, запікання та святкового столу. Найбільший попит — на доступні позиції, які довго тримають ціну.

Риба та морепродукти:

Оселедець копчений — 230 грн/кг

Хамса, матіас, оселедець малосольний — 180 грн/кг

Кілька балтійська — 170 грн/кг

Кілька свіжоморожена — 170 грн/кг

Мойва — 220 грн/кг

Салака — 120 грн/кг

Аргентина (морський судачок) — 150 грн/кг

Брюшка форелі — 260 грн/кг

Обріз сьомги — 600 грн/кг

Хребти рибні — 110 грн/кг

Хек молочний — 185 грн/кг

Скумбрія свіжоморожена — 380 грн/кг

Скумбрія копчена — до 600 грн/кг

Креветки великі — 450 грн/кг

Креветки дрібні — 350 грн/кг

Креветки королівські (сирі) — 450 грн/кг

Кальмар — 300 грн/кг

Морський коктейль — 300 грн/кг

Мідія варена чилійська — 320 грн/кг

Лосось / сьомга норвезька — близько 700 грн/кг

Ціни на рибу в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Попри загальне зростання витрат і менший потік покупців, Київський базар в Одесі зберігає репутацію місця з помірними цінами. Продавці прогнозують, що ближче до свят можуть подорожчати позиції з найбільшим попитом, але різких стрибків поки не очікують.

Червона риба на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, ми повідомляли про те, скільки коштує зелень на одеському базарі. Також ми писали про те, як змінилися ціни на овочі в Одесі перед святами.