Цены на фрукты в Одессе перед праздниками

Фрукты на прилавке одесского рынка. Фото: Новини.LIVE

Накануне зимних праздников цены на фрукты в Одессе остаются стабильными, но продавцы уже готовятся к изменениям. Торговля идет медленно, а покупатели все чаще считают каждую гривну. На рынке преобладают небольшие покупки — берут минимум необходимого.

Журналисты Новини.LIVE посетили Киевский рынок в Одессе и узнали актуальные цены на фрукты.

Предпраздничные настроения

На Киевском рынке в Одессе продавцы работают без ажиотажа. Людей немного, а среди покупателей — преимущественно пенсионеры и семьи с невысокими доходами. Поэтому торговцы стараются не поднимать цены, чтобы удержать клиентов. Спрос есть, но объемы покупок стали заметно меньше.

"Не сильно отличается, все фрукты вкусные, можно все попробовать. Людей сейчас мало, берут немного, но торговля понемногу идет. Думаю, перед Новым годом поставщики все же поднимут цены, особенно на импорт", — рассказывает продавщица Дина.

Продавщица фруктов Дина. Фото: Новини.LIVE

Актуальные цены

Покупатели в основном выбирают сезонные и более дешевые фрукты, отказываясь от крупных закупок. Чаще всего берут мандарины, апельсины и гранаты — небольшими порциями. Дорогие позиции покупают реже, преимущественно "на праздник".

Стоимость фруктов:

гранат (Сирия) — 200 грн/кг

гранат (Турция) — 180 грн/кг

мандарины (ЮАР) — 150 грн/кг

мандарины (Турция) — 120 грн/кг

мандарины (Испания) — 170 грн/кг

апельсины — 170 грн/кг

грейпфрут — 200 грн/кг

киви gold — 430 грн/кг

хурма "Шарон" (Турция) — 150 грн/кг

хурма "Шарон" (Бельгия) — 200 грн/кг

груша — 100 грн/кг

Банан — 100 грн/кг

Гранат на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Продавцы отмечают, что цены почти не менялись в последние недели. В то же время они не исключают подорожания импортных фруктов из-за логистики и оптовых закупок. Если спрос оживится ближе к праздникам, ценники могут вырасти.

Напомним, мы сообщали о том, сколько стоит рыба на одесском базаре. Также мы писали о том, как изменились цены на овощи в Одессе.